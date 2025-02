Eesti saadab Ukrainale 10 000 suurtükimürsku

"Tegime valitsusega otsuse soetada ja saata Ukrainasse esimesel võimalusel 10 000 suurtükimürsku, millele kaitsevägi lisab oma varudest 750 000 toidupakki. Lisaks anname esimesel võimalusel ukrainlastele üle 100 miljoni eest Eesti kaitsetööstuse toodangut. Ukraina saab Eesti peale loota nii praegu kui ka tulevikus," sõnas Michal.

Välisminister Margus Tsahkna lisas, et Ukraina nimel tuleb tegutseda kiiremini ja rohkem.

"Eesti valitsuse otsus suurendada Ukraina sõjalist abi 25 miljoni euro võrra näitab Ukrainale, et me oleme nende jaoks kindel partner ja lisaks näitame sellega eeskuju teistele. On aeg tegutseda kiiremini ja teha rohkem. Meie kohus on tagada Ukrainale vahendid oma suveräänsuse kaitsmiseks ja võidu kindlustamiseks. See on kogu Euroopa julgeoleku küsimus," ütles Tsahkna.

Tsahkna sõnul peab Ukrainal peab olema võimalik lükata tagasi iga lepe, mis talle ei sobi.

"Valitsuse neljapäevane otsus saata Ukrainasse 1. aprilliks 10 000 suurtükimürsku ja kaitseväe poolt 750 000 toidupakki ning lisaks anda Ukrainale esimesel võimalusel ka 100 miljoni eest Eesti kaitsetööstuse toodangut näitab selgelt, et Eesti ja Euroopa pühendumus reageerida Ukraina vajadustele on endiselt väga kõrge," ütles Tsahkna.

"Meil tuleb üheskoos tugevdada Ukraina positsiooni ning survestada Venemaad veel enam. Panused on kõrged ja iga hetk loeb," ütles Tsahkna.