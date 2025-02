Paavst Franciscus on kriitilises seisundis

Teadvusel püsiv 88-aastane paavst sai suure koguse hapnikku, et aidata tal hingata. Ta sai ka vereülekandeid pärast seda, kui testid näitasid trombotsüütide madalat arvu, mis on vajalikud hüübimiseks, teatas Vatikan.

Paavst on olnud keerulise kopsupõletikuga nädal aega haiglaravil.

Avalduses öeldi, et Püha Isa on jätkuvalt ärkvel ja veetis päeva tugitoolis, kuigi valusid oli tal rohkem kui eile. Praegu on prognoos tagasihoidlik.

Varem ütlesid arstid, et paavst jääb haiglasse eeldatavasti veel vähemalt nädalaks.