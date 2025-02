FT: Ukraina kiitis heaks maavaraleppe USA-ga

Ajaleht Financial Times teatas teisipäeva õhtul, et Ukraina kiitis heaks maavaraleppe USA-ga.

Financial Times kirjutab, et Ukraina kiitis leppe heaks pärast seda, kui USA loobus oma kõige karmimatest nõudmistest. Siiski on lepingust välja jäetud viited USA julgeolekutagatistele, mida Kiiev oli algselt nõudnud vastutasuks tehinguga nõustumise eest.

Ka Ukraina meedia kirjutab, et Kiiev ja Washington jõudsid muldmetallide lepingu osas kokkuleppele.

USA ja Ukraina leping peaks andma Ühendriikidele juurdepääsu Ukraina maavaradele. Ukraina ja Euroopa riigid loodavad, et USA võimud võtavad leppe sõlmimise järel Ukraina suhtes sõbralikuma hoiaku.

Kiiev lükkas Washingtoni pahameeleks tagasi Trumpi meeskonna esimese katse Ukraina maavarade kasutamises kokku leppida, öeldes toona, et leping ei sisaldanud julgeolekutagatisi.

Trump ise tahab, et Ukraina annaks USA firmadele juurdepääsu maavaradele kompensatsiooniks tema eelkäija Joe Bideni ajal Ukrainale antud abi eest.