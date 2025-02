Trump: maavaralepe annab Ukrainale varustust ja õiguse edasi võidelda

President Volodõmõr Zelenski kantselei kinnitas teisipäeval, et USA ja Ukraina on pärast intensiivseid läbirääkimisi jõudnud üksmeelele maavaraleppe tingimustes.

Trump ütles Valge Maja ovaalsaalis ajakirjanikele, et kokkulepe võimaldab Ukrainale miljardeid dollareid abi ja palju varustust.

"Leping annab Ukrainale sõjatehnika ja õiguse edasi võidelda, ja esmajoones, õiguse võidelda", ütles Trump.

Ei ole selge, kas Trump pidas silmas varasemaid või tulevasi sõjalisi abipakette Ukrainale. Kui Trumpilt küsiti jätkuvate relva- ja laskemoonatarnete jätkusuutlikkuse kohta Ukrainale, ütles ta, et saadetised võivad "jätkuda mõnda aega, võib-olla seni, kuni meil on Venemaaga kokkulepe".

Trump kinnitas ka, et Zelenski külastab reedel Valget Maja, et lepingule alla kirjutada.

24. veebruariga dateeritud kokkuleppe variant ei sisalda julgeolekutagatisi. Lepe näeb ette fondi loomist, kuhu Ukraina panustab riigile kuuluvate maavaradega. Fond investeerib Ukrainas asuvatesse projektidesse, vahendas The Kyiv Independent.

Valge Maja on öelnud, et kokkulepe on vajalik selleks, et USA saaks tagasi raha, mida riik on Ukrainale viimase kolme aasta jooksul abipakettidena andnud.

"Ukrainlased, ma ütlen, nad on väga vaprad ja nad on head sõdurid, kuid ilma Ühendriikide, nende raha ja sõjatehnikata oleks see sõda väga kiiresti lõppenud," ütles Trump.

Trump lisas, et on valmis sõlmima ka Venemaaga kokkuleppe tähtsate maavarade kohta.

"Ma tahaksin osta maavarasid ka Venemaalt, kui me saame," ütles Trump.

"Haruldased muldmetallid, neil on väga head haruldased muldmetallid. See on suurepärane ka Venemaale, sest me võiksime seal tehinguid teha. Neil on väga väärtuslikku maad, mida ei kasutata, nii et midagi sellist võiks toimuda."

Trump eitas, et on rääkinud Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga seoses USA juurdepääsuga tähtsatele maavaradele Venemaa okupeeritud Ukraina maadel.

Putin ise seletas esmaspäeval, et Moskva on avatud koostööle välispartneritega haruldaste muldmetallide maardlate arendamisel, sealhulgas Ukraina okupeeritud piirkondades.

Väljaanne Ukrainska Pravda teatas, et leppele kirjutavad alla Ukraina välisminister Andri Sõbiga ja USA välisminister Marco Rubio. Väljaanne teatas veel, et USA kavatseb võtta ka rahalisi kohustusi, mis pannakse eraldi paika.

Hiljuti käis USA-s ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron, kes avaldas siis toetust Trumpi püüdlustele sõlmida kokkulepe juurdepääsuks Ukraina maavaradele. Tema sõnul on see märk Ameerika tugevast seotusest, mis võimaldab tagada USA pikaajalise toetuse Ukraina suveräänsusele.

Reuters avaldas kokkuleppe sisu

Reutersi poolt vaadatud tekst on dateeritud 25. veebruaril. Ukraina allika sõnul on see sama versioon, milles Kiiev peaks kolmapäeval kokku leppima.

Dokumendis seisab, et Ukraina ja Ameerika Ühendriikide valitsused kavatsevad Ukrainas püsiva rahu saavutamise eesmärgil asutada ülesehitusinvesteeringute fondi, mida hakkavad ühiselt haldama Ukraina valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse esindajad.

Ukraina valitsus panustab fondi 50 protsenti kõigist Ukraina valitsusele kuuluvate asjakohaste loodusvarade pealt teenitud tuludest – see hõlmab nii mineraale, süsivesinikke, naftat, maagaasi ja muid kaevandatavaid materjale.

Fondi tehtud sissemaksed reinvesteeritakse vähemalt kord aastas Ukrainasse, et edendada Ukraina turvalisust ja arengut.

"Vastavalt kohaldatavatele USA seadustele säilitab Ameerika Ühendriikide valitsus pikaajalise rahalise kohustuse stabiilse ja majanduslikult jõuka Ukraina arendamiseks," seisab lepingus. "Täiendavad sissemaksed võivad koosneda rahalistest vahenditest, finantsinstrumentidest ja muudest materiaalsetest ja mittemateriaalsetest varadest, mis on olulised Ukraina ülesehitamiseks."

"Ameerika Ühendriikide valitsus toetab Ukraina püüdlusi saada püsiva rahu saavutamiseks vajalikud julgeolekugarantiid. Osalejad püüavad kindlaks teha kõik vajalikud sammud vastastikuste investeeringute kaitsmiseks," seisab lepingus.

Kuigi lepingu üksikasju pole veel avalikustatud, ütles Ukraina strateegiliste tööstuse ministeeriumi nõunik BBC-le, et tehing on lähtepunktiks USA-lt julgeolekugarantiide saamiseks.

Ukraina strateegilise tööstuse ministeeriumi nõunik Juri Sak BBC saates, et maavarade tehing oli algselt Ukraina idee, mida sisaldas ka n-ö võiduplaan, mida Ukraina eelmisel aastal maailma liidritee esitles.

Zelenski võiduplaanis oli veel neli punkti, alates NATO liikmesusest kuni USA ja Ühendkuningriigi vägede paigutamisest riiki.