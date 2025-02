Lavrov välistas Euroopa rahuvalvajate lubamise Ukrainasse

Venemaa välisminister Sergei Lavrovi sõnul ei kaalu Venemaa võimalusi lubada Euroopal saata Ukrainasse rahuvalvajaid. Samuti rääkis Lavrov, et Kreml tahab arutada Venemaa külmutatud vara üle.

Lavrov väitis Dohas ajakirjanikele, et keegi ei küsinud Venemaalt Ukrainasse rahuvalvejõudude paigutamise võimaluse kohta ning et sellise lähenemise eesmärk olevat tüli veelgi kütta.

"Me ei saa kaaluda mingeid võimalusi," vastas Lavrov Dohas pressikonverentsil sellekohasele küsimusele.

Ta märkis, et USA president Donald Trump ütles, et otsus rahuvalvejõudude paigutamise kohta on võimalik ainult mõlema poole nõusolekul.

"Ilmselt ei küsi meilt keegi seda eurooplaste, eeskätt Prantsusmaa ja ka brittide poolt peale surutud lähenemist, mille eesmärk on just see, mida ma äsja mainisin – tüli veelgi üles kütta, suruda maha kõik katsed seda leevendada," rääkis Lavrov.

Lavrov: Venemaa tahab oma külmutatud vara

Läänes külmutatud Venemaa vara kasutamise küsimust ei ole veel konkreetselt arutatud, kuid see teema tuleb Ukraina kriisi lahendamise osana, ütles Lavrov. Ta märkis, et "ka ameeriklased mõistavad seda."

Lavrovi sõnul ütles välisminister Marco Rubio hiljuti, et külmutatud Venemaa vara küsimust tuleb kaaluda ja vaadelda koos Venemaa vastuseks astutud sammudega, mis puudutavad antud juhul Ameerika ettevõtete huve.

USA võimaliku osalemise kohta haruldaste muldmetallide kaevandamisel Venemaa uutel aladel ütles Lavrov, et kahepoolsel kohtumisel Ar-Riyadis seda küsimust ei arutatud.

Lavrov lisas, et Venemaa ja USA tõhusama suhtluse loomiseks – saatkondade tegevuse taastamiseks kahes riigis – kohtuvad Venemaa ja USA kõrged diplomaadid 27. veebruaril Istanbulis. "Selle tulemuste põhjal saab selgeks, kui kiiresti ja tõhusalt saame edasi liikuda," sõnas Lavrov