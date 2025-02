Alenderi umbusaldamine riigikogus kukkus läbi

Ministrile umbusalduse avaldamise poolt oli 21 riigikogu liiget, kuid umbusalduse avaldamiseks olnuks vaja vähemalt 51 häält.

Umbusaldusavalduse algatajaid esindanud Anastassia Kovalenko-Kõlvart (Keskerakond) ütles istungil, et Alenderil tuleb võtta poliitiline vastutus ja ametist tagasi astuda.

"Me peame vastuvõetamatuks, et avalikkusele on korduvalt ja teadlikult valetatud seoses meretuulepargi toetamise plaaniga 2,6 miljardi euro ulatuses. Nende hiigelsuurte rahaeraldistega seoses käisid kaasas eksitamised, segadused ning salatsemised. Me peame vajalikuks kogu plaaniga seotud asjaolude põhjalikku väljaselgitamist ja vajadusel ka kriminaalasja algatamist," ütles ta.

Kovalenko-Kõlvarti sõnul näevad umbusaldusavalduse algatajad ministri tegevuses viiteid korruptsioonile ning sellega on kogu valitsus kaotanud usaldusväärsuse.

"Yoko Alender on valitsuse pressikonverentsil öelnud, et avalikkusega Kliimaministeerium tuuleparkide toetamisega seotud korrektseid andmeid jagada ei soovi. Me ei pea õigeks, et riik paneb salastatud andmete põhjal maksumaksjatele aastakümneteks niivõrd suure rahalise koormuse. Kogu energiakaose tekitamise juures on minister avalikkusele pidevalt valetanud, pidevalt valeandmeid esitanud ning kokkuvõttes ei ole Kliimaministeerium Yoko Alenderi juhtimisel oma tööga hakkama saanud," lausus ta.

Alender ise ütles riigikogu ees, et ministeerium on avaldanud kõik materjalid, mille põhjal on koostatud ka eelnõu, mis puudutab taastuvenergia arengute kiirendamist Eestis. Ta märkis, et meretuuleparkidele toetuse andmise otsuse peab langetama riigikogu ning tema ettepanek on teha seda järgmistes etappides, kui on selge, kuidas seda teha Eesti tarbijatele võimalikult soodsal moel.

Ka kaitses Alender kliimaministeeriumi töötajaid, nimetades neid väga pühendunud ja pädevateks inimeseteks. "Kindlasti püüame energeetikaosakonda veel tugevdada, kuna väljakutsed on suured," lisas Alender.

Läbirääkimistel võtsid sõna Martin Helme Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna, Urmas Reinsalu Isamaa, Igor Taro Eesti 200 ja Vadim Belobrovtsev Keskerakonna fraktsioonist.

Umbusaldusavalduse algatasid Keskerakond ja EKRE, kellelt oli avaldusel 18 allkirja, lisaks kirjutasid alla ka fraktsioonitud Jaak Valge, Leo Kunnas ja Kalle Grünthal.

Isamaa umbusaldusavaldusega ei ühinenud. Neljapäeval teatas Isamaa esimees Urmas Reinsalu, et Isamaa nõuab seoses valitsuse energiapoliitiliste otsustega peaminister Kristen Michalilt erakorraliselt riigikogu ette tulemist.