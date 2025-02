Keskerakond ja EKRE algatavad kliimaminister Yoko Alenderi umbusaldamise

Keskerakond ja EKRE peavad vastuvõetamatuks, et minister Alender on avalikkusele korduvalt ja teadlikult valetanud seoses meretuulepargi toetamise plaaniga 2,6 miljardi euro ulatuses.

"Hiigelsuure rahaeraldisega seoses on käinud kaasas eksitamised, segadused ning salatsemised," lausus EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme.

"Peame vajalikuks kogu plaaniga seotud asjaolude põhjalikku väljaselgitamist ja vajadusel ka kriminaalasja algatamist. Korduvalt valetamisega vahele jäänud kliimaministril Yoko Alenderil tuleb võtta poliitiline vastutus ja ametist tagasi astuda," lisas Helme.

Keskerakonna fraktsiooni juht Lauri Laats ütles, et salastatud andmetele tuginedes ei saa riik võtta miljarditesse eurodesse ulatuvaid kohustusi, mis panevad aastakümneteks maksumaksjatele niivõrd suure koormuse.

"Peame olema kindlad, et energiapoliitilistest otsustest saadav kasu jõuaks kodutarbijate ja ettevõtjateni päriselt soodsa elektriarve näol, mitte vaid kasumina kitsa ringi arendajate taskutesse. Kliimaministri juhtimisel on tekkinud energiakaos ja ilmselgelt käib energiapoliitika vedamine Yoko Alenderile üle jõu ning ta peab ametist tagasi astuma," rääkis Lauri Laats.

Martin Helme ja Lauri Laats leiavad, et minister Alender kannab oma lühinägeliku ja korruptiivsete tunnustega energiapoliitikaga kaasvastutust selle eest, et meie tööstusettevõtted ei ole rahvusvahelisel turul konkurentsivõimelised ning Eesti majandus on langenud 11 kvartalit järjest. "Eesti riik vajab uut ja vastutustundlikku kliimaministrit," lisasid Laats ja Helme.

Isamaa esitas eelnõu energeetikaotsuste uurimiskomisjoni moodustamiseks

Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles ERR-ile, et Isamaa soovib enne Alenderi umbusaldamist saada selgus valitsuse otsuste tegemaadest.

"Meie jaoks on peaküsimus praegu sisuline, esmane on saada selle afääri osas selgust nii toonaselt kliimaministrilt ja praeguselt peaministrilt Kristen Michalilt, praeguselt kliimaministrilt Yoko Alenderilt, majandus- ja tööstusministrilt Erkki Keldolt ja ka endiselt kliimaministeeriumi kantslerilt Keit Kasemetsalt," rääkis Reinsalu.

Selles valguses andis Isamaa riigikokku üle eelnõu, millega moodustataks uurimiskomisjon selgitamaks asjaolusid, mis viisid valitsuserakondade juhte sõlmima kokkulepet riigipoolset dotatsiooniks meretuuleparkide rajamisele mahus 2,6 miljardit eurot.

"Täna vastas peaminister infotunnis parlamendi liikmete küsimustele, mis puudutasid kaost energeetikas ja valitsuse läbipaistmatut, käpardlikku tegevust meretuuleparkide oksjoniga. Vastuseid me ei saanud, tuli ainult kõlavat ja õõnest retoorikat," sõnas Urmas Reinsalu.

"Isamaa veendumus on, et parlament peab täielikult tuvastama need tehiolud nii korruptsiooniriskide kui ka kompetentsuse aspektist, mis puudutab nende otsuste kujunemist. Nende kokkulepete mõju oleks miljardites eurodes ja jõustumise korral tähendaks need subsideeritud energiamajanduse kujundamist Eestis, mis terveks inimpõlveks fikseerib ära kõrge elektrienergia hinna ja varustuskindluse riskid, nagu on osundanud Eesti Teaduste Akadeemia energeetikakomisjon," rääkis Reinsalu.

Uurimiskomisjon peaks välja selgitama, kas kolme valitsuserakonna juhi plaan oli kooskõlas avalike huvidega, sealhulgas Eesti energiajulgeoleku suurendamise ja korruptsioonivastase võitluse reeglitega ning heade ettevõtlustavadega ning majanduses ausa konkurentsi edendamisega. Ühtlasi peaks komisjon välja selgitama, millised olid plaani koostamisel poliitikute ja ametnike tegevused.

"Peame oluliseks selles otsuse eelnõus rõhutada, et valitsus ei tohiks kujundada ühtegi rahalise mõjuga pikaajalist energiapoliitilist otsust enne, kui ei ole selle uurimiskomisjoni tulemused selged, ning teiseks, ei ole riigis, nagu on ka tööandjate keskliit nõudnud, koostatud ja lõpule viidud nõuetekohaselt energiamajanduse arengukava väljatöötamine," lisas Reinsalu.