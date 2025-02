Keskerakond kaalub riigikohtu otsuse Euroopa kohtusse edasi kaebamist

"Saan kinnitada, et selline arutelu käib, aga lõpliku otsuse teeme pärast juriidilist analüüsi," ütles Kõlvart ERR-ile.

Kõlvarti sõnul on tema hinnangul kohtuotsus kõigi erakonna liikmete suhtes ebaõiglane.

"Seda ma ütlesin juba esimesel päeval pressikonverentsil, et me tunneme, et see on ebaõiglane meie suhtes. Aga kohtuasi ei ole tunnete ja emotsioonide küsimus, see on õiguslike aspektide küsimus," lausus Kõlvart.

"Meil on olemas enda nägemus, aga kuna jutt on ikkagi kohtuotsusest, siis pole mõtet rääkida tunnetusest, vaid tuleb rääkida õiguslikest aspektidest ja sellest me oleme valmis rääkima siis, kui meil on olemas ka vastav õiguslik analüüs," lisas ta.

Ta ütles, et õiguslik analüüs valmis ilmselt järgmiseks nädalaks ja siis on võimalik edasisi samme ette võtta.

"Me teame, et statistiliselt Euroopa inimõiguste kohus on ülekoormatud ja protsent on suhteliselt marginaalne, mida nad üldse võtavad menetlusse. See on üldteada fakt. Aga mis saab olla nende võimalik õiguslik hinnang, seda keegi ei oska prognoosida. Pole mõtet väga spekuleerida sel teemal," kommenteeris Kõlvart.

Kõlvart on varem öelnud, et vastutama peaks ka toonased juhatuse liikmed. Erakonna juht oli toona Ratas ja et erakond analüüsib, kuidas esitada Ratasele rahaline nõue. Neljapäeval ütles Kõlvart, et ka seda arutatakse edasi.

"Me praegu tegeleme sellega, et koguda õiguslikke argumente, et selle asjaga edasi minna. Aga jah, ka see plaan on olemas," ütles Kõlvart.

Riigikohus jättis 7. veebruaril tehtud otsusega jõusse Tallinna ringkonnakohtu mullu märtsis tehtud otsuse, mille kohaselt mõisteti Keskerakond, selle endine peasekretär Mihhail Korb ja ärimees Hillar Teder süüdi mõjuvõimuga kauplemises.

Ringkonnakohus karistas Tederit aasta ja viie kuu ning toonast Keskerakonna peasekretäri Korbi aasta ja kahe kuu pikkuse tingimisi vangistusega. Keskerakonda karistati 750 000 euro suuruse rahalise karistusega, mida suurendati varasema otsusega mõistetud karistuse kandmata osa võrra ja liitkaristuseks mõisteti erakonnale rahaline karistus miljon eurot.