Kõlvart: liikmetelt on erakonnale tulnud juba mitukümmend tuhat eurot

"Me räägime kolmest-neljast päevast ja mitukümmend tuhat on juba laekunud," ütles Kõlvart.

"Tõepoolest raha laekub igapäevaselt, ma isegi ütleksin, et iga tund. Minu jaoks on eriti emotsionaalne see, et inimesed sõltumata sissetulekust püüavad aidata sellega, mis neil on. Tulevad nii suuremad annetused kui ka sümboolsed annetused. Inimesed näitavad, et nende jaoks on tähtis Keskerakonda praeguses olukorras toetada," rääkis ta.

Eelmisel reedel toimus suur Keskerakonna uusaastapidu, mille maksid Kõlvarti sõnul erakonna liikmed ise kinni. Üritusel oli umbes 700 inimest.

Ka eelmine juhatus vastutab

Kõlvart ütles eelmisel reedel antud pressikonverentsil, et erakond analüüsib, kas ja kuidas esitada Ratasele rahaline nõue. "Vikerhommikule" antud intervjuus Kõlvart lisainfot selle kohta ei avaldanud.

"Täna me vastutame selle eest, mis toimus neli aastat tagasi. Ja neli aastat tagasi oli erakonnal teine juhtkond, teised otsustajad ja teine elu. Siis oli teine Keskerakond," ütles Kõlvart.

"Mina arvan, et see oleks õiglane, et ka eelmise juhatuse koosseis samamoodi vastutaks. Siin on ka õiguslik aspekt – juhatuse liikmed vastutavad solidaarselt. Just see juhatus, mille puhul olid vastu võetud otsused ja leidsid aset konkreetsed tegevused," rääkis Kõlvart.

"Mul on piinlik tunnistada, et olles erakonna juhatuses ja ma arvasin ka, et juhtkonnas, mina ei olnud kursis sellega, mis oli toimunud," lausus Kõlvart.

Kõlvarti sõnul mingi raha kunagi erakonnani ei jõudnud.

"Me ei taha panna kogu vastutust Korbile"

Saatejuht Margit Kilumets küsis, kas Kõlvart ei arva, et Mihhail Korbi erakonnast väljaheitmine tuleks valimiste eel Keskerakonna mainele kasuks.

"Poliitilises plaanis võib-olla. Aga minu arvates sisuliselt see peaks tähendama, et Keskerakond ütleb, et teate, see ei ole meie vastutus. Korb on karistatud, Keskerakond on karistatud, aga kõige rohkem süüdi on Korb. Keskerakond lihtsalt näitab, et meie oleme valged ja karvased. See konkreetne inimene on süüdi, aga meie oleme kannatajad," vastas sellele Kõlvart.

"Minu emotsionaalne hinnang on see, et see kohtuotsus oligi ebaõiglane. Aga see ei tähenda, et me sellest vastutusest loobume. Ja me ei loobu ka sellest vastutusest, mida kannab Korb. Nüüd me peamegi seda vastutust koos kandma ja näitama inimestele, et me ei püüa trikitada, et anda mingit kommunikatsioonisignaali, et nüüd kogu vastutus on ühe inimese peal," lausus Kõlvart.

Samas rõhutas Kõlvart, et see ei tähenda, et Korbil oleks erakonnas mingi positsioon või ta tegeleks erakonna asjadega.

"Meil on 12 000 liiget. Jutt on konkreetselt sellest käigust, mida erakond praegu peaks ette võtma ja praegu erakond peaks tegelema sellega, et vastutust kanda. See distantseerimine on sisuline, aga ei ole õiguslik. Õiguslikus plaanis me sellest ei distantseeru ja see ei oleks ka võimalik. Seda vastutust me kanname ja me soovime, et ka meie kommunikatsioon ja sõnumid oleksid selged. Me ei taha rääkida sellest, et tema on nüüd rohkem süüdi. Me oleme Keskerakond," rääkis Kõlvart.

"Jah, loomulikult ei ole Korbiga võimalik teha koostööd, loomulikult ei ole võimalik, et ta oleks kuidagi seotud erakonna tegevustega. Aga praegu tegeleda kommunikatsioonitrikkidega, tulla välja suure avaldusega, et me kedagi viskame välja ja sellega peseme end puhtaks..." ütles Kõlvart veel.

Ringkonnakohus karistas Hillar Tederit aasta ja viie kuu ning Mihhail Korbi aasta ja kahe kuu pikkuse tingimisi vangistusega. Keskerakonda karistati 750 000 euro suuruse rahalise karistusega, mida suurendati varasema otsusega mõistetud karistuse kandmata osa võrra ja liitkaristuseks mõisteti erakonnale rahaline karistus miljon eurot. Reedel jättis riigikohus otsuse muutmata.