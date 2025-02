Kreml välistas läbirääkimised okupeeritud Ukraina alade üle

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov välistas neljapäeval läbirääkimised Ukraina alade üle, mille Venemaa on okupeerinud või annekteerinud.

Kreml välistas läbirääkimised viie Ukraina oblasti üle, mille see enda sõnul annekteeris, kuid millest nelja üle pole kunagi täieliku kontrolli saavutanud.

"Territooriumid, millest on saanud Venemaa Föderatsiooni subjektid, mis on kirjutatud meie riigi põhiseadusesse, on võõrandamatud osad meie riigist. Seda ei saa eitada ja selle üle ei peeta läbirääkimisi," ütles Kremli kõneisik Peskov ajakirjanikele.

Peskov lisas ka, et suhete taastamine Ameerika Ühendriikidega on pikk protsess ja kumbki pool ei eelda kiireid ega lihtsaid otsuseid.

"Keegi ei eelda, et otsused on lihtsad ja kiired. Kuid kahe riigi poliitilise tahte korral, kui ollakse valmis teineteist kuulama ja kuulma, saame me selle protsessiga edasi liikuda," sõnas Peskov ajakirjanikele.

Venemaa annekteeris 2014. aastal sõjaväeoperatsiooni ning ebaseadusliku referendumi järel Krimmi.

Pärast täiemahulise sõja käivitamist kuulutas Venemaa 2022. aasta septembris annekteerituks neli Ukraina oblastit: Donetski, Luhanski, Zaporižžja ja Hersoni.

Suurem osa Donetskist ja Luhanskist on Vene vägede käes, kuid Zaporižžjast ja Hersonist kontrollivad nad ainult osa.

Venemaa okupeerib ka osa Harkivi oblastist Kirde-Ukrainas.

Ukraina on omakorda hõivanud sadu ruutkilomeetreid Venemaa Kurski oblastist ja president Volodõmõr Zelenski on tõstatanud alade vahetamise küsimuse. Moskva on selle seni välistanud.

Viimastel kuudel on Vene väed osa Kurskist ukrainlastelt tagasi võtnud.