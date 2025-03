Saks: Venemaa tahab Kurski vabastada enne võimalikke relvarahu kõnelusi

Algaval nädalal kohtuvad Saudi Araabias USA ja Ukraina esindajad. Ukraina kinnitusel arutatakse seal realistlikke ettepanekuid. Eesti kaitseminister Hanno Pevkur ütles, et enne sügavama rahuprotsessi algust soovivad ukrainlased eelkõige puhast õhuruumi.

"Ehk Ukraina positsioonid ei saa olla kogu aeg rünnata. Teiseks kindlasti meredomeen ehk meri peab olema kindlustatud, et seal ei toimu mingisuguseid rünnakuid. Ja siis loomulikult see, kuidas vaherahu või relvarahu üldse garanteerida ja kes seda garanteerib," loetles Pevkur.

USA eesmärkide osas on küsimusi õhus rohkem. USA-eksperdi Andreas Kaju sõnul on seni olnud nende läbirääkimiste probleem, et avalikult on mainitud ainult seda, millest ukrainlased peavad loobuma ja mida neilt nõutakse. Kas ja millega Venemaad survestatakse, on aga pigem ebaselge.

"Oleme natukene sellest midagi näinud, kui president Donald Trump hiljuti ütles, et pärast seda, kui Venemaa taaskord ründas ja pommitas Ukraina territooriumit väga agressiivselt, sealhulgas tsiviiltaristut, siis kõikide finantssanktsioonide ja pangandussanktsioonide ema on ukse taga ootamas, kui venelased kohe ära ei lõpeta. Aga sellest kindlasti on vähe," rääkis Kaju.

Kaju sõnul on selge, et Venemaad innustaks tegelikult läbirääkima ainult see, kui nad kahtlusteta teaksid, et vastasel juhul saaks Ukraina USA-lt senisest märkimisväärselt rohkem sõjalist abi.

Praegu üritab Venemaa aga igapidi oma positsioone parandada. Julgeolekuekspert Rainer Saks ütles, et sel põhjusel on Venemaa viimase nädala pealetungioperatsiooni käigus viinud rünnakuid läbi just eelkõige enda territooriumil Kurski oblastis.

"Siin on ilmselge poliitiline soov jõuda see vabastada enne, kui algavad USA pealesurutud läbirääkimised Venemaa ja Ukraina vahel või mingilgi moel selle rahulepingu või vaherahu üle. /.../ Põhimõtteliselt on märgata, et Vene väejuhatus üritab seda nüüd väga kiire tempoga lahendada," selgitas Saks.

"Venemaa huvi on selgelt see, et läbirääkimistelaua peal ei oleks territooriumite nõudmisi, vähemalt mitte Ukraina poole pealt. Loomulikult Ukraina poole pealt need tulevad, et saada oma alad tagasi, aga kui sul ka Kurskit ei ole vastu panna, siis loomulikult on see palju keerukam. Seetõttu Venemaa loomulikult soovib Kurski alad võimalikult kiiresti tagasi vallutada," ütles ka Pevkur.

Pevkuri sõnul on Ukraina veendunud, et suudab mingil hetkel jõuda USA-ga kokkuleppele nii relvaabi kui ka luureinfo jagamise taastamises. Rahuni on aga veel pikk tee.