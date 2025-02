Kallase sõnul tühistas ta haridusvaldkonnas kaks regulatsiooni

Kallas rääkis, et justiits- ja digiminister tuleb valitsuskabinetti oma ettepanekutega, kuidas regulatsioonide vähendamise põhimõtet rakendada.

"Me oleme koalitsioonis kokku leppinud, et kui üks regulatsioon tuleb sisse, siis peab üks ka välja minema. See ei tähenda, et peab olema samas sektoris see regulatsioon, aga seda põhimõtet tuleb jõustada oluliselt efektiivsemalt," ütles Kallas neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.

Kallas tõi kaks näidet haridusvaldkonnast. "Kui me otsustame viia sisse õpetajate karjäärimudeli, mis toob kohalikele omavalitsustele täiendavalt tööülesandeid juurde, siis mis on see ülesanne, mida me kohalikelt omavalitsustelt vähemaks võtame, mingid regulatsioonid, mida meil ei ole enam ilmtingimata vaja rakendada, mis on oma aja elanud. Alushariduse seaduse muudatustega võtsime kohalikelt omavalitsustelt ära kohustuse koolituslubasid üldse taotleda lasteaedade avamisel. See regulatsioon on tühistatud," lausus Kallas.

"Plaanime tühistada ka teadus- ja arendustegevuse innovatsioonikorralduse seadusega selle, et ülikoolid peavad kaks erinevat hindamist läbima kõrghariduse akrediteerimise ja teaduse evalveerimise. Need on täna viidud ühtekokku ja on oluliselt vähem bürokraatiat," lisas Kallas.

"Seda põhimõtet on võimalik järgida ja seda peaks oluliselt rangemalt järgima, et me ei koorma üle ettevõtjaid, omavalitsusi, teisi asutusi regulatsioonidega, mis iseenesest ju mitte mingit lisandväärtust ei loo ja tunduvad pigem olevat asendustegevused," ütles Kallas veel.

2024. aastal sõlmitud Kristen Michali valitsuse koalitsioonilepingus on punkt, mis ütleb: "Vähendame reguleerimist ja kehtestame reegli, et iga uue ettevõtetele halduskoormust toova nõude kehtestamiseks on vaja üks olemasolevatest nõuetest kehtetuks tunnistada."

Kallase nimetatud regulatsioonid on esimesed, mille tühistamisest vastavalt mullu lubatule valitsus on teada andnud.