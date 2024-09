Linn lõi riigilt raha saamiseks Tallinna haigla läbirääkimiste meeskonna

Esimene kohtumine terviseminister Riina Sikkuti (SDE) ja sotsiaalministeeriumi esindajatega toimub sel reedel ja sinna läheb läbirääkimiste meeskond lõppeesmärgiga uue Tallinna haigla hoone rajamiseks.

"Jah, selle eesmärgiga me läheme riigiga läbi rääkima," kinnitas Kase ERR-ile.

"Me räägime siis riigipoolsest rahalisest garantiist Tallinna haigla investeeringuks," lisas ta.

"Me oleme Tallinna koalitsioonis ühisel arusaamal, et meil ei ole mõtet kedagi solgutada mitu kuud ja pidada lõputuid läbirääkimisi, sellepärast et varasem praktika näitab seda, et paber kannatab kõike. Meenutan siin 2019 sõlmitud lepingut linna ja riigi vahel, kus uue haigla ehitamine oli justkui ühine mure. Aga siis tõmbas Reformierakonna valitsus punase pliiatsiga rahanumbri riigi eelarvestrateegia rea pealt maha," ütles Kase.

"On meditsiinilise nüansse, tehnilisi asjaolusid, et kuidas toimuks PERH-i ja Tallinna haiglate ühendasutus. Aga lõpptulemus eeldab poliitilist tahet, mis eeldab ka riigipoolset rahalist panust," sõnas Kase.

"Mis puudutab seda, kas siis [haiglad] liita või mitte liita, siis selge on see,

et kui Tallinna ja riigi koostöös tekib uus sihtasutus, olgu see siis Põhja-Eesti haigla või Tallinna haigla, siis on seal mõlemal osapooled kohustatud uuteks investeeringuteks. Samal ajal on valminud Tallinna enda juriidiline analüüs, mis puudutab siis ainult Tallinna enda haiglate võimalikku konsolideerumist. Aga sellega me liigume edasi siis, kui on selge arusaam, kas riik on valmis panustama või mitte," rääkis Kase.