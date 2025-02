Trump: okupeeritud alade tagastamine Ukrainale jääb läbirääkimiste teemaks

USA president Donald Trump teatas neljapäeval pärast kohtumist Washingtonis visiidil viibiva Suurbritannia peaministri Keir Starmeriga, et Venemaa poolt okupeeritud alade tagastamise võimalust Ukrainale on arutatud ja see jääb läbirääkimiste teemaks.

"On palju piirkondi, mis on ära võetud. Oleme sellest rääkinud," ütles Trump pressikonverentsil vastuseks küsimusele, kas arutati okupeeritud alade, seal hulgas Krimmi tagastamist.

USA president rõhutas, et selle teemaga jätkatakse ka tulevastel läbirääkimistel Venemaaga.

"Me räägime sellest, et näha, kas suudame neid Ukraina jaoks tagasi saada, kui see on võimalik," jätkas Trump.

Briti peaminister Starmer hoiatas samal pressikonverentsil, et Ukraina relvarahukokkulepe ei saa agressorit premeerida.

"Me peame rahu võitma ja me peame seda nüüd tegema, aga see ei saa olla rahu, mis premeerib agressorit või mis julgustab režiime nagu Iraan," ütles Starmer ühisel pressikonverentsil Trumpiga.

Trump avaldas seepeale arvamust, et Ukraina ja Venemaa vahel tuleb kiiresti sõlmida relvarahukokkulepe või vastasel juhul ei pruugi seda üldse kunagi juhtuda.

"Ma arvan, et oleme teinud palju edusamme ja arvan, et see asi liigub edasi üsna kiiresti," ütles Trump.

"See on kas üsna varsti või ei tule seda üldse," sõnas president.

Trump kohtub Zelenskiga

Trump distantseeris end neljapäeval oma varasematest väljaütlemistest, milles viitas Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile kui "valimisteta diktaatorile".

"Kas ma ütlesin seda? Ma ei suuda uskuda, et seda ütlesin," vastas Trump, kui temalt Zelenski diktaatoriks nimetamise kohta küsiti.

USA president rõhutas, et tal on Zelenskiga väga head suhted, kuigi need on viimasel ajal muutunud pisut pingeliseks.

Samuti mainis Trump, et ootab huviga Zelenskiga kohtumist reedel ja maavarade lepingu allkirjastamist.

"President Zelenski tuleb minu juurde reede hommikul ja me allkirjastame mõlema poole jaoks tõesti väga olulise lepingu," ütles Trump.

USA president kinnitas ühtlasi, et arutas Ühendkuningriigi peaministri Starmeriga rahu sõlmimist Ukrainas.

Briti peaminister märkis omalt poolt, et tema riik ja Euroopa tervikuna mängivad rahulepingu tagamisel igakülgset rolli.

"Ma arvan, et see on ajalooline hetk veendumaks, et tegemist on püsiva lepinguga. Me arutame, kuidas saaksime selle toimima panna," sõnas Starmer.

Starmer: Euroopa peab oma kaitsekulutusi suurendama

Starmer märkis kohtumise järgsel pressikonverentsil, et Trumpil on õigus, kui ütleb, et Euroopa peab oma kaitsekulutusi suurendama. Ta lisas, et Suurbritannia annab sel aastal Ukrainale suuremas mahus abi kui varem. Tema sõnul on Suurbritannia NATO-s üks suuremaid panustajaid.

Starmer tänas Trumpi pühendumise eest Ukrainas rahu saavutamisele. "Sa oled loonud võimaluse saavutada ajalooline rahuleping," ütles Starmer Trumpile. Ta lisas, et rahuleping ei saa aga agressorit premeerida.

Trump õnnitles Starmerit Suurbritannia kaitsekulutuste tõstmise pärast 2,5 protsendini sisemajanduse koguproduktist 2027. aastaks. "Pärast aastaid alarahastamist on vaja järele jõuda," ütles Trump.

Trumpi kinnitusel toetab ta NATO artiklit 5

Trump kinnitas, et toetab NATO artikli 5 sätet, mis kohustab liikmesriike üksteist kaitsma. "Ma toetan seda," ütles Trump pressikonverentsil.

"Aga ma ei usu, et meil oleks kunagi selle järele vajadust," sõnas president.

Sõjalise liidu NATO tulevik pole ohus, kinnitas kolmapäeval ka USA välisminister Marco Rubio.

Trump on survestanud Euroopa NATO riike kaitsekulutusi suurendama.