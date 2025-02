Terras kogub toetust ettepanekule jätta valimisõigus vaid Eesti ja EL-i kodanikele

Hendrik Terrase sõnul tähendab muudatus, et kohalikel valimistel saaksid valida Eesti kodanikud ja tulenevalt Euroopa seadustest ka Euroopa Liidu riikide kodanikud. Venemaa, Valgevene kodanikud, halli passi omanikud ja ka NATO riikide kodanikud valida ei saaks.

"Olles selle protsessi juures nüüd üle kolme kuu olnud ja kuulanud kõiki eksperte, arutanud poliitikutega, siis esiteks on see minu arvates õige, kui me anname õiguse ainult Eesti kodanikele. Teiseks on selle koha peal kõige suurem poliitiline konsensus," selgitas Terras (Eesti 200).

Selleks, et muudatusettepanekut saaks komisjonis arutada, peab sellel olema 21 allkirja. Terras ütles, et tema ettepanekul on pool vajalikest allkirjadest olemas ning esindatud on Eesti 200, Reformierakond ja EKRE.

"Põhiseadus on selline, mida muudetakse ikka pika vaatega. Sellepärast oleks vaja väga tugevat konsensust. Minu meelest on just sotsid olnud need, kes takistasid ka Reformierakonnal selle muudatusega kaasa tulemast. Nii et mina loodan, et see juhtub ja tuleb laiapõhjaline konsensus," sõnas EKRE fraktsiooni liige Anti Poolamets.

Sarnast ettepanekut on varem välja pakkunud ka Isamaa. Kuigi paar reformierakondlast on muudatusele allkirja andnud, ei kiirusta ülejäänud sellega. Kalle Laanet ütles, et toetada võiks sellist muudatust, mis annab tõepoolest tulemuseks põhiseaduse muutmise.

"Kõige olulisem eesmärk on Vene ja Valgevene kodanikud. Kui me suudame kokku leppida laiapindselt riigikogus näiteks sellesama Hendrik Terrase muudatusettepaneku, siis mul ei ole selle vastu midagi, ma toetan seda. Aga me ei tohi ära unustada põhieesmärki," kommenteeris Laanet.

Sotsiaaldemokraadid soovivad aga endiselt hääleõiguse jätmist halli passi omanikele. Sotsiaaldemokraat Tanel Kiik ütles, et riigikogu hääletas sellel nädalal maha sarnase sisuga ettepaneku nagu tegi nüüd Terras.

"Millal siis täpsemalt peaks Hendrik Johannes Terrase seisukohta uskuma? Kas teisipäeval, kui ta täpselt sama muudatusettepaneku vastu hääletas, või nüüd neljapäeval, kui ta selle enda poolt algatas? Ma arvan, et põhiseaduse muutmine ei ole selline mängimise koht, et kord hääletan ühtepidi ja kord teistpidi. Kui on otsustatud koalitsioonis liikuda edasi selle sõnastusega, mille on 61 saadikut allkirjastanud, on mõistlik sellega edasi minna," rääkis Kiik.

Keskerakond on üldse põhiseaduse muutmise vastu.

Muudatusettepanekuid saavad riigikogu liikmed esitada 11. märtsini.