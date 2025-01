Poliitikute seas pole halli passi omanike valimisõiguses endiselt üksmeelt

Koalitsiooni esitatud muudatusega loobuti ideest, et halli passi omanikud peaksid ennast kohalikele valimistele registreerima. Teise muudatuse esitasid Isamaa ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond – see muudatus lubaks kohalikel valimistel valima ainult Eesti Vabariigi kodanikud.

"Euroopa Liidu kodanike valimisõigus tuleneb Lissaboni lepingust ja Euroopa Liidu õigusest ja sellega peakski Eestis põhiseaduse muudatus piirduma," ütles Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder.

Praegu on koalitsioon leppinud kokku, et Venemaa ja Valgevene kodanikud valida ei saa, kuid halli passi omanikud saavad. Seda soovivad sotsiaaldemokraadid.

Ainult koalitsiooni häältest põhiseaduse muutmiseks ei piisa. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni juht Priit Lomp ütles, et võti põhiseaduse muutmiseks on Isamaa käes, kes võiks samuti toetada koalitsiooni varianti.

"Mina tahan näha loomulikult Urmas Reinsalu, fraktsiooni, Seedrit selgitamas oma valijatele, millepärast nende tegemata jätmise pärast Venemaa ja Valgevene kodanikel valimisõigus jääb alles ja soovin neile selgitamisel jõudu," kommenteeris Lomp.

Seedri hinnangul hoiavad sotsiaaldemokraadid koalitsioonipartnereid pantvangis ning Reformierakonnal tuleks end maksma panna ja mitte lubada halli passi omanikke valima.

"Tegelikult ei sõltu kogu see lahendus ainult sotsiaaldemokraatidest, kes hoiavad koalitsioonipartnereid pantvangis, vaid sõltub samavõrd ja rohkemgi Reformierakonnast, kes laseb end pantvangis hoida," rääkis Seeder.

Põhiseaduskomisjon arutab põhiseaduse muutmist järgmisel nädalal. Eelnõu teine lugemine on veebruaris ning eelnõu teise ja kolmanda lugemise vahel saab veel muudatusi teha.

Põhiseaduskomisjoni esimees Hendrik Johannes Terras (Eesti 200) arvab, et kompromissi leidmine on võimalik.

"On oluline jätkuvalt vähemalt proovida otsida neid kohti, et sõnastus oleks selline, mis on aktsepteeritav neljale viiendikule saalis olevatest saadikutest. Hetkel ma isiklikul selles nii kindel ei ole. Küll me komisjonis hakkame vaatama muudatusettepanekuid, kuulame tutvustused ära, siis saame inimestele otsa vaadata ja arutada," rääkis ta.