Trump enne sõnasõda Zelenskiga: oleme pühendunud NATO-le

USA president Donald Trump ütles enne tuliseks läinud sõnasõda Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, et ta on pühendunud Poola ja Balti riikide kaitsele, samuti USA osalusele NATO-s.

Trump rääkis NATO idatiiva julgeolekust skandaalsel kohtumisel ovaalkabinetis enne seda, kui tema, asepresident JD Vance´i ja Zelenski vahel läks tuliseks vaidluseks.

Ajakirjanik küsis nimelt Trumpilt, kas ta on valmis hoidma Ida- Euroopas, täpsemalt Poolas, sinna pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse president Joe Bideni poolt saadetud vägesid.

"Olen väga pühendunud Poolale. Ma arvan, et Poola on tõesti astunud suure sammu ja teinud NATO heaks suurepärast tööd. Nagu te teate, on nad panustanud (kaitsekuludesse- toim.) rohkem, kui nad pidid. Nad on üks parimaid rahvaid, keda ma eales tundnud olen. Olen väga pühendunud Poolale. Poola asub keerulises piirkonnas," vastas Trump.

Balti riikidest rääkides ütles Trump, et nemadki asuvad keerulises piirkonnas.

"Aga me oleme pühendunud. Me oleme väga pühendunud. Ja me oleme pühendunud NATO-le. Kuid NATO peab rohkem panustama ja eurooplased peavad panustama rohkem, kui nad seni on teinud. Ma tahan näha, et nad võrdsustavad oma panuse, sest meie panustame palju rohkem kui nemad, ja nende panus peaks olema vähemalt võrdne," lausus Trump.

Poola kaitsekulud tõusevad sel aastal 4,7 protsendile SKT-st. Eesti kaitsekulud moodustavad sel aastal SKT-st 3,3 protsenti. Nii Balti riigid kui ka Poola plaanivad lähiaastatel kaitsekulud tõsta üle viie protsendi SKT-st.

NATO-s kokkulepitud kaitsekulude minimaalne tase on praegu kaks protsenti SKT-st, mida paljud liitlasriigid ei täida.

Trump on nõudnud liitlastelt kaitsekulude tõstmist viiele protsendile SKT-st.

Balti riikides on kokku umbes 2000 USA sõdurit, Poolas aga 10 000.