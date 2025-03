Euroopa relvatootjate aktsiad hüppasid kaitsekulutuste tõusu lootuses üles

Kümmekonna suurema Euroopa riigi liidrid leppisid pühapäeval Londonis toimunud kohtumisel kokku, et peavad hakkama kaitsesse rohkem panustama. Lisaks tuli Saksamaalt info, et uue valitsuse moodustamise läbirääkimistel osalevad parteid kaaluvad kaitsefondi loomist.

Sellest tõukuvalt tõusis Euroopa lennundus- ja kaitsetööstuse ettevõtete aktsiate koguindeks rohkem kui kuus protsenti, jõudes rekordilisele tasemele.

Indeks on enam kui kahekordistunud pärast seda, kui Venemaa kolm aastat tagasi Ukraina vastu täiemahulist sõda alustas.

JPMorgani analüütikud ütlesid, et viimase kahe nädala sündmused on tugevalt kinnitanud nende teesi Euroopa uuestirelvastumise kohta, kusjuures Euroopa püüab hakata järk-järgult ise rohkem sõjavarustust tootma ja vähem USA-st importida.

"NATO-s on 30 Euroopa riiki ja me eeldame, et paljud neist pühenduvad peagi palju suurematele kaitsekulutustele," ütles JPMorgan oma teates.

Euroopa suurima kaitsetööstusettevõtte BAE Systems aktsiad tõusid ennelõunaks umbes 15 protsenti.

Saksamaa Hensoldti aktsia, mis pakub Eurofighterile andurisüsteeme, hüppas 22 protsenti, jõudes rekordkõrgele. Tankide Leopard 2 tootja Rheinmetalli aktsia kerkis 12 protsenti. Thyssenkrupp ja Renk tõusid ligi 15 protsenti.

Itaalia Leonardo aktsia tõusis 11 protsenti, Rootsi Saab aga umbes 10 protsenti.

Prantsusmaa ettevõtete Thales ja Dassault Aviation aktsiate hinnad kerkisid vastavalt umbes 13 ja 15 protsenti.

Ühendkuningriik teatas pühapäeval 5000 kerge mitmeotstarbelise raketi (LMM) tellimusest Ukrainale, kolmekordistades õhutõrjerakettide tootmist Belfasti Thalese tehases. Thales keeldus enne teisipäeval oma iga-aastaste tulemuste avaldamist tellimuse kohta üksikasjalikke kommentaare andmast.

BofA Global Researchi analüütikud hindasid, et NATO liikmed, välja arvatud USA, kulutavad 2024. aastal kaitsele umbes 450 miljardit dollarit, öeldes, et kui iga riik suurendaks oma kulutusi kolme protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP), lisab see turule 250 miljardit dollarit, mis tõstab oluliselt kulutusi ja väljavaateid.

NATO 32 liikmesriigist täitis aastavahetuse paiku kaheprotsendist eesmärki SKP-st 23 liikmesriiki. Kuid alliansi suurim riik USA, mis on ähvardanud oma sõjalist kohalolekut Euroopas oluliselt vähendada, on kutsunud liitlasi tõstma kaitsekulud viiele protsendile ning see on pannud Euroopa riigid tõsiselt sõjaliste kulutuste suurendamise peale mõtlema.

BofA Global Researchi analüütikud lisasid oma märkuses, et Euroopa kaitsealased aktsiad tunduvad praegusest hinnatõusust hoolimata endiselt odavad ning praegu kaupleb sektor 2027. aasta perspektiivis ligikaudu 11-kordse ettevõtte väärtuse ja EBITDA suhtega võrreldes USA sama valdkonna ettevõtete suhtarvuga, mis on 13.