ERJK kaalub menetlust Pruunsilla tegevuse uurimiseks

Äripäevas ilmus eelmise aasta maikuus artikkel, mis kirjutas, et Ühiskonnauuringute Instituuti on aastaid saatnud kahtlused, kas äkki kogub ja jagab selle leivaisa, Isamaasse kuuluv suurettevõtja Parvel Pruunsild väärtuslikke uuringutulemusi salaja ja tasuta erakonnale Isamaa.

Ühiskonnauuringute Instituudi suurrahastaja on Isamaasse kuuluv ettevõtja Parvel Pruunsild. Isamaa juhtfiguuride kinnitusel ei ole nad Ühiskonnauuringute Instituudi käest raha eest ühtegi uuringut tellinud.

Reporter Madis Hindre küsis Liisa Oviirilt, et kas ERJK näeb põhjust menetluse alustamiseks, võttes arvesse Parvel Pruunsilla kohtuasja ja seal kõlanud väiteid või välja tulnud kirjavahetusi. Hindre sõnul nähtub sellest, kuidas Parvel Pruunsild on tasunud mingisuguste uuringute eest Ühiskonnauuringute instituudile ja Ühiskonnauuringute instituut omakorda on neid uuringuid moel või teisel teinud kättesaadavaks erakonnale Isamaa.

"Ühiskonnauuringute instituudi osas on meil olnud selliseid tähelepanu juhtimisi. Me oleme ka küsinud järgi erakonnalt, kellest on olnud juttu ja siiamaani on eitatud igasugust tasuta teenuse saamist. See, mis praegu on teistsugune situatsioon seoses kohtuistungite ja kohtulahendiga, kus on teatud ütlused, mis näitavad toimunut natuke teises valguses. Seda peab komisjon järgmisel koosolekul arutama ja otsustama, kas me näeme seal ka põhjust menetlust alustada," kommenteeris Oviir.

"Seni on Ühiskonnauuringute instituudi osas erinevad konkureerivad erakonnad teinud vihjeid ja avaldusi. Me oleme neid uurinud, aga meil ei ole pädevust. Kui kõik ütlevad, et pole olnud, siis me ei ole politsei, kellel oleks selline uurimisvõimekus. Aga olles natuke sisse vaadanud sinna kohtukaasusesse, siis mul tekkisid mitmed küsimused," lisas Oviir.