ERJK kontrollib, kuidas tasusid erakonnad Ühiskonnauuringute Instituudi küsitluste eest

Oviir rääkis, et neljapäevasel koosolekul arutas komisjon Äripäevas ilmunud artiklit, mis kirjutas, et Ühiskonnauuringute Instituuti on aastaid saatnud kahtlused, kas äkki kogub ja jagab selle leivaisa, Isamaasse kuuluv suurettevõtja Parvel Pruunsild väärtuslikke uuringutulemusi salaja ja tasuta oma erakonnale (Isamaa - toim.).

Ühiskonnauuringute Instituudi suurrahastaja on Isamaasse kuuluv ettevõtja Parvel Pruunsild. Isamaa juhtfiguuride kinnitusel ei ole nad Ühiskonnauuringute Instituudi käest raha eest ühtegi uuringut tellinud.

"Selles artiklis on mõned huvipakkuvad kohad ja mõned vastuolulised kohad," ütles Oviir ERR-ile.

"Me saadame lihtsalt täpsustavad järelpärimised Isamaale selles osas. Seal on väidetud, et Isamaa on saanud mingeid uuringuid ja selle järgi on nad enda kampaaniat seadnud. Küsisime, kas see vastab tõele ja kas selle eest on makstud," sõnas Oviir.

Oviir rääkis, et lisaks puudutas vastuoluline osa Jaak Valget, kes väidetavalt tellis Ühiskonnauuringute Instituudilt küsitluse abieluvõrdsuse ja EKRE maine kohta.

"Jaak Valge ütles, et ta on neli aastat tellinud uuringuid ja üks arve ühe uuringu eest. Selles osas teeme täpsustava järelpäringu," sõnas Oviir.

"Kolmas oli see, et Tanel Kiik ütles, et Sotsiaaldemokraadid tellisid erakonnale ka uuringu, aga et selle eest maksti fraktsiooni liikmete kuluhüvitiste kaudu," ütles Oviir veel.

Oviir selgitas, et kuluhüvitiste regulatsioon on selline, et riigikogu liige võib teatud summa ulatuses kuluhüvitisi oma töö jaoks kasutada.

"Küsimus ongi selles, et Jaak Valge tellis oma abieluvõrdsuse uuringu oma ja Varro Vooglaiu kuluhüvitiste eest endale vajaliku info. See, milles nägid osad komisjoni liikmed probleemi, on see sõnastus, mis seal oli. Tanel Kiik ütles, et nende erakond (SDE) tellis, aga maksti riigikogu liikmete kuluhüvitistega, ehk erakonnale vajalik asi tuli riigieelarvelisest potist. Seal võib tekkida see juriidilise isiku annetuse küsimus," rääkis Oviir.

"Kui me saame vastused, siis me saame vaadata edasi, et kas seal on põhjust midagi täpsemalt uurida või teha," lisas ta.