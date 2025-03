Laupäeval tuleb sooja kuni 11 kraadi

Öö vastu reedet tuleb sajuta ning vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati udutab. Puhub edela- ja lääne-, looderannikul ka loodetuul 5 kuni 10, puhanguti kuni 16 meetrit sekundit. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi.

Reede hommik pilvkattesse muutusi ei too ja ilm püsib sajuta, kohati on udu. Puhub mõõdukas läänekaare tuul ning õhusoe kerkib kuni 4 kraadini.

Päev on vahelduva pilvisusega ja sajuta ning kohati on veel udu. Tuul pöördub läänekaarest lõunakaarde puhudes 3 kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 6 kuni 11, tuulele avatud rannikul 3 kuni 5 kraadi.

Laupäeva öö tuleb kuiv ja päeval sajab vähest vihma vaid kohati. Öösel on -1 kuni +4, päeval 3 kuni 11 kraadi.

Pühapäevaks sadusid oodata pole, öösel on -3 kuni +1, päeval kuni 9, rannikul kuni 3 kraadi.

Esmaspäev toob kohati vihma, öine keskmine õhutemperatuur jääb 0 kraadi juurde, päevane 9, Teisipäev tuleb sajusem ja päev jahedam.