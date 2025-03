Õiguskantsler kritiseeris jälitustegevusega saadud kõnede avaldamist

"Mida peavad tundma ja arvama inimesed, keda kuriteos ei kahtlustata ega süüdistata, kuid kes peavad lugema lehest oma salaja pealt kuulatud kõnesid, mil ei ole ühegi kuriteo tõendamisel mingit tähtsust?" ütles Madise. "Kuidas see materjal satub kohtutoimikusse ja sealt netikohtu pureda?"

"Austatud advokaadid, seda teeb meie oma inimestele meie oma riik! Ja meie kõik oleme lasknud sellel juhtuda, kanname kaassüüd," märkis õiguskantsler.

"Ettepanek: lõpetaks riigivastase umbusalduse ning vimma külvamise ära. Juba kohtan kaaskodanikke, kes märgivad, et nagu nõukaaeg oleks tagasi: kui telefoniga räägid, ole parem vait," lõpetas Madise.

Ajakirjanduses on korduvalt ilmunud salajase jälitustegevuse käigus hangitud infol põhinevaid kirjeldusi suhtlusest, mil puudub otsene seos kellelegi esitatud süüdistuse või kohtuotsusega. Väljaanded on neid reeglina saanud kohtutoimikutest ja -otsustest, kuhu nad on liidetud süüdistaja esitatud materjali põhjal.

Viimane laiemat tähelepanu saanud kohtusse esitatud materjalidel põhinenud ajakirjanduslik käsitlus kajastas õigeks mõistetud Parvel Pruunsilla suhtlust peamiselt erakonda Isamaa kuuluvate inimestega.