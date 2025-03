USA plaanib sulgeda oma konsulaate Euroopas ja vähendada diplomaatide arvu

Väljaandega The Guardian rääkinud USA ametnikud ütlesid, et välisministeerium kaalub ka võimalust ühendada mitmeid oma Washingtonis asuvas peakorteris tegutsevaid büroosid, mis töötavad sellistes valdkondades nagu inimõigused, pagulased, ülemaailmne kriminaalõigus, naiste küsimused ja inimkaubandusega võitlemine.

The Guardian märkis, et uudisteagentuur Reuters teatas juba veebruaris, et USA esindustel üle maailma paluti kaaluda ameeriklastest ja kohalike seast värvatud töötajaskonna kärpimist vähemalt 10 protsendi võrra, kuna president Donald Trump ja tema miljardärist abi Elon Musk on käivitanud USA föderaalametites enneolematu kulude kärpimise.

Vabariiklasest president soovib tagada, et USA ametkond oleks täielikult kooskõlas tema "Ameerika kõigepealt" tegevuskavaga. Veebruaris andis ta välja korralduse USA välisteenistuse uuendamiseks, et tagada tema välispoliitilise tegevuskava tema sõnul ustav ja tõhus elluviimine.

Trump lubas oma valimiskampaania ajal korduvalt rookida välja see, mida ta nimetab süvariigiks, vallandades riigiteenistujaid, keda ta peab ebalojaalseks.

Kriitikud väidavad, et USA diplomaatilise kohaloleku potentsiaalsed kärped koos USA Rahvusvahelise Arenguabiagentuuri (USAID) lammutamisega, mis andis ülemaailmselt miljardite dollarite ulatuses abi, võib õõnestada USA juhtrolli ja annab läänemaailma vastastele nagu Hiina ja Venemaa ohtliku võimaluse tühjaks jäänud ruum oma huvides ise täita.

Trumpi ja Muski sõnul on USA valitsusaparaat liiga suur ning Ühendriikide maksumaksjate rahastatud abi on kulutatud raiskavalt ja lastud ka seda varastada.

Leipzig, Hamburg ja Düsseldorf Saksamaal, Bordeaux ja Strasbourg Prantsusmaal ning Firenze Itaalias olid nende väiksemate konsulaatide hulgas, mille sulgemist välisministeerium kaalub, ütlesid kolm ametnikku, lisades, et olukord võib veel muutuda.

Ametnike sõnul teatas välisministeerium esmaspäeval kongressile, et kavatseb sulgeda oma esinduse Türgi kaguosas Gaziantepi linnas, kust kaudu Washington on toetanud humanitaartööd Põhja-Süürias.

"Riigidepartemang jätkab meie globaalse kohaloleku hindamist, et tagada, et oleme parimas positsioonis ameeriklaste nimel tänapäevaste väljakutsetega tegelemiseks," ütles välisministeeriumi pressiesindaja.

USA välisministeeriumil on rohkem kui 270 diplomaatilist esindust üle maailma, kus töötab kokku ligi 70 000 töötajat, selgub selle veebilehelt.