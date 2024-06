Riik kaalub võimalusi, kuidas Lõuna-Eesti bussiliiklust parandada

Kui Tallinnast Tartusse või Pärnusse väljuvad bussid vaat et pooletunniste vahedega, siis väiksematesse linnades sõidab aasta-aastalt vähem busse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas ütles, et eelkõige on murelapseks Lõuna-Eesti, Pärnu, Valga, Viljandi, Võru piirkond, kus kaugbussiliine on väga väheseks jäänud.

Kuna kommertsliini puhul peab piletitulu katma vedaja kulud, siis on Ruubase sõnul paratamatu, et teatud piirkondades kommertsalustel bussiliinid ei toimi.

"Osaliselt sinna ongi sinna mindud riigi rahaga sisse ja doteeritakse avaliku teenindamisega neid liine. Nii käin Valga-Viljandi liinil näiteks," ütles Ruubas.

Seda liini teenindab GoBus ja buss ja ettevõtte piirkonnajuhi Ramses Riive sõnul ilma dotatsioonita nad seda liini ilmselt ei teenindaks, sest piletitulu ei ole piisav.

"Me ikkagi toimetame ju turumajanduse alustel. Kui on nõudlus, siis on ka pakkumine. Kui reisijaid ei oleks nii palju, siis me oleme ikkagi seal, kus on reisijad," sõnas Ruubas.

Ruubase sõnul ei ole riik huvitatud bussiturgu sekkumast, aga turutõrke korral tuleb seda teha. Konkurentsi ergutamiseks bussiturul on ühe variandina vaagimisel vähempakkumiste tegemine.

"Üks võimalik lahendus on, et me ütleme näiteks, et mingi miinimumsumma sellel suunal, mida riik on valmis panema ja siis vaatame, milline pakkuja on valmis selle summaga seal toimetama," rääkis Ruubas.

Võrus elav Triin Tammert kasutab palju ühistransporti ning Lõuna-Eestis jätab tema sõnul bussiühendus soovida.

"Need bussid on natukene "tunne oma kodumaad". Nad sõidavad läbi Põlvast ja mõnikord Otepäält. Otseühendusi on kõige rohkem Tartuga. Otseühendus Viljandi ja Pärnuga on olematu. Pärnuga vist siiski üks 4,5 tundi sõitev buss on olemas. See valik on niru," ütles Tammert.

Ka tuleb Võru reisi planeerides arvestada sellega, et pärast kella seitset õhtul bussiga linnast ära enam ei saa. Tammerti sõnul võiks läbi mõelda, kuidas bussi ja rongiliiklus ühildada.

"Kõige kiirem variant saada Võrru, mida mina sageli kasutan, on see, et ma sõidan Tallinnast rongiga Põlvasse ja siis keegi tuleb autoga vastu. Aga tegelikult mulle meeldiks, kui Põlva raudteejaamast läheks buss Võrru. Aga selline olukord kahe maakonna vahel on aastaid olnud ületamatu," rääkis Tammert.

Võru ja Põlva vahemaa on ligi 30 kilomeetrit. Praegu doteeritakse 13 kaugbussiliini ja aastas kulub selleks ligi 2,5 miljonit eurot.