Gröönimaa valimiste peateema on iseseisvus

USA presidendi Donald Trumpi huvi Gröönimaa vastu on pannud mõned kohalikud elanikud rääkima Taani mõju alt vabanemisest.

Kõik peamised erakonnad toetavad iseseisvust, aga on eri meelt, kuidas ja millal see saavutada.

Lisaks iseseisvuse küsimusele on kampaanias kõne all majandus, turism ning ka suhted Taani ja USA-ga.

"Nüüd on Gröönimaa poliitikutel ehk õige hetk, et pidada Taaniga läbirääkimisi soodsama lepingu saavutamiseks, sest niikuinii ka Trumpi administratsioon avaldab Taanile omamoodi survet, et Gröönimaad üle võtta ja nii edasi. Nii et ma arvan, et kogu Taani kuningriigi jaoks võib praegu uus leping laual olla. Võib-olla tekib mingi vabam assotsiatsioonileping, mida edaspidiseks arutada," rääkis Gröönimaa ülikooli professor Maria Ackren.