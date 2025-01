Küsitlus: 85 protsenti gröönimaalastest ei toeta USA-ga liitumist

Jaanuari lõpus Valgesse Majja naasnud Trump on teatanud, et USA julgeoleku huvides peaks rikkalike naftavarude ja loodusressurssidega Taani autonoomne piirkond Gröönimaa kuuluma Ühendriikidele. Ta on ka vihjanud, et võib survestada Taanit Gröönimaast loobuma jõu või maksudega.

Berlingske tellitud ja agentuuri Veriani läbi viidud küsitlusest selgub, et USA-le kuulumist pooldab vaid kuus protsenti vastanuist ja üheksa ei ole otsustanud, 85 protsenti on liitumisele vastu.

"See on esimene küsitlus, milles küsitleti esinduslikku osa Gröönimaa elanikkonnast ja minu hinnangul on see väga tähtis," ütles Kopenhaageni ülikooli poliitikateaduse professor Kasper Møller Hansen. "Minu meelest näitab see küsitlus väga selgelt, et nad ei taha olla ameeriklased."

Umbes 45 protsenti gröönlastest näeb Trumpi huvis saare vastu ähvardust, 43 protsenti võimalust ja 13 protsenti ei oska midagi arvata, nähtub uuringust.

Küsitlus hõlmas 497 inimest vanuses 18 aastat ja üle selle.

Gröönimaal on 57 000 elanikku.

Ka Gröönimaa peaminister Múte Egede kinnitas pärast Trumpi ametisseastumist, et gröönimaalased ei taha olla ameeriklased.