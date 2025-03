Uuel nädalal läheb ilm külmemaks

Esmaspäeva öö on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Kohati udutab. Puhub nõrk kagu- ja idatuul ning õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi.

Esmaspäeva hommik on põhjapoolsetes maakondades pilves selgimistega, lõuna pool vahelduva pilvisusega. Sademeid oodata pole ja paiguti võib veel olla udu. Tuul puhub endiselt kagust ja idast 1 kuni 7 meetrit sekundis ja temperatuurinäit jääb vahemikku -1 kuni +3 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega ja kohati sajab vähest vihma. Õhtu poole tekib paiguti udu. Puhub idakaare tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis ning sooja on 6 kuni 12, rannikul paiguti 3 kuni 5 kraadi.

Teisipäeva öösel võib rannikul sadada kohati vihma ja lörtsi, päeval vähest vihma. Öösel on õhutemperatuur -2 kuni +3 kraadi, päeval on sooja 1 kuni 6, Lõuna-Eestis 7 kuni 11 kraadi. Õhtul langeb õhutemperatuur aga miinusesse ja sealt edasine ilmaprognoos ei paista kuigi kevadine.

Kui kolmapäeva öö on veel olulise sajuta, siis päeval sajab mitmel pool lund, lörtsi ja vihma. Öine keskmine õhutemperatuur on -2, päevane 0 kraadi.

Sajune tuleb ka neljapäev ning Põhja-Eestis võib õhtul ka lund sadada. Öö on pisut soojem kui eelnev ja päeval on 1 kuni 5 kraadi sooja, kuid õhtuks on oodata taas miinuskraade.

Reedene ilm on jahedam ning lume- ja lörtsisadu jätkub õhtuni.