Tsahkna: on päris suur tõenäosus, et valitsus jätkab sotsideta

Välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) ütles, et kõik on väsinud valitsuses toimuvast kraaklemisest ja on üsna suur tõenäosus, et valitsus jätkab kahe liikmega ehk ilma sotsiaaldemokraatideta.

"Kõik on väsinud sellest kraaklemisest, mis on toimunud juba mõnda aega. Ja eriti selles taustas, kus me peame langetama mitte ainult julgeolekupoliitilisi otsuseid, vaid tõmbama käima majandust ja tegema Eesti elu lihtsamaks," ütles Tsahkna esmaspäeva hommikul "Terevisioonis".

Tsahkna sõnul on tõenäosus, et valitsus jätkab kahe liikmega päris suur, aga lõplik selgus tuleb pärast seda, kui esmaspäeval kell 13 koguneb koalitsiooninõukogu.

"Aga mina arvan, et kergem oleks teha maailmavaatelisi valikuid ja arusaadavam oleks ettevõtjatele ja Eesti inimestele, millised need lahendused on," andis Tsahkna mõista, et tema toetab Reformierakonna ja Eesti 200 kahekesi jätkamist.

"See, mis kulisside taga toimub juba mõned kuud ei ole see, mille üle Eesti inimesed rõõmsad on. Ma arvan, et see ongi maailmavaateline konflikt. Üks veab vasakule ja kaks veavad paremale. See ongi see probleem. See tuleb ära lõpetada," lubas Tsahkna.

Tema sõnul tahavad kaks paremerakonda ehk Reformierakond ja Eesti 200 teha ühtemoodi lahendusi, näiteks madalamaid makse ja vähem regulatsioone ning ka vähem riigipoolseid toetusi energeetikale. Seevastu sotsid seisavad oma maailmavaate eest ja tahavad vastupidist.

Küsimusele, kas see polnud teada juba siis, kui SDE valitsusse võeti, vastas Tsahkna, et kui Reformierakonna, Eesti 200 ja SDE võimuliit loodi 2023. aastal, hoiatas ta tollast peaministrit Kaja Kallast, et sellesse on sisse kirjutatud maailmavaateline konflikt.

"Aga kuna vahepeal on majanduskriis süvenenud ja suuremaid otsuseid pole langetatud nüüd ka Michali valitsuse juhtimisel, siis niimoodi ei saa edasi minna. See on minu tunnetus," sõnas Tsahkna.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond on lubanud esmaspäeval kogunevale koalitsiooninõukogule teha kolm ettepanekut: miljardi euro suurune majanduspakett, jõustumata maksumuudatuste ülevaatamine ja ambitsioonikam riigikaitseplaan.

Sarnaselt reformierakondlasest rahandusministrile Tsahkna neid ettepanekuid tõsiseltvõetavaks ei pea.

"Meil onn need komisjonid koos käinud juba tükk aega tagasi ja me teame täpselt, mida peab tegema majanduse käima tõmbamiseks. Siis kui Tiit Riisalo oli minister Kaja Kallase valitsuses. Me peame otsustama. Otsustama targa tööjõu sissetoomise – see eelnõu seisab kuude kaupa. Me peame otsustama, mis energeetikaga saab, miks energia hinnaga saab. Kuskilt tagataskust võtta järjekordne miljard ja kutsuda kokku komisjon, kes hakkab mõtlema, mida sellega teha – andke andeks, see on kõige vähem, mida meie majandus ja ettevõtjad ootavad," sõnas Tsahkna.

Kui praegune valitsusliit peaks lagunema ning Reformierakond ja Eesti 200 jätkavad kahekesi, saaks see parlamendis napi enamuse. Reformierakond sai viimastel riigikogu valimistel 37 kohta, kuid lisaks saavad nad arvestada ka Keskerakonnast Reformierakonda üle tulnud Maria Jufereva-Skuratovski ja EKRE-st üle tulnud Alar Lanemaniga. Ehk de facto on neil parlamendis 39 saadikut. Eesti 200 sai valimistel 14 kohta, kuid pärast Züleyxa Izmailova erakonnast välja arvamist kahanes nende esindus riigikogus 13 saadikule. Kokku saavad Reformierakond ja Eesti 200 seega arvestada 52 häälega, mis tagab neile napi ülekaalu 101-liikmelises riigikogus.