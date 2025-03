Ossinovski: valitsuse lagunemise põhjused on peaministripartei madalas toetuses

Tallinna linnapea ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees Jevgeni Ossnivski leiab, et koalitsioonipartnerite poolt sotside kohta tehtud kriitika on ebasiiras ja suur näitemäng, mille taga on hoopis Reformierakonna kehv reiting.

"Need etteheited, mida me oleme kuulnud koalitsioonipartneritelt, on ebasiirad. Kui me räägime siin mingist bürokraatlikust pisinüansist, mis olevat Eesti riigi seisma pannud. See pole muidugi tõsiseltvõetav. Teatud otsuste puhul on olnud puudu nii otsuste kvaliteedist kui ka otsustamise kiirusest, aga sotsiaaldemokraate selles süüdistada ei saa, vaid vastupidi, nii mõneski küsimuses hoopis Margus Tsahkna parteid (Eesti 200 - toim)," sõnas Ossinovski esmaspäeva hommikul "Terevisioonis"

Ta ütles, et praegu sõnades väljaöeldav on suur näitemäng. Ossinovski meenutas, et SDE on olnud valitsuses koos Reformierakonnaga 2022. aastast ning on teinud raskeid, keerulisi ja ka ebapopulaarseid otsuseid.

"Oleme alati kompromisse leidnud ka erinevate peaministrite käe all. Ja nüüd järsku tuli ministeeriumist määruse eelnõu ja nüüd ei ole enam võimalik edasi minna, see kõik ei ole tõsiseltvõetav," sõna ta.

"Eks põhjuseid tuleb otsida peaministripartei madalas toetuses. See loomulikult teeb närviliseks ja selles pole mingit kahtlust. Küllap siis on kuskil otsustatud, et teisel viisil ehk Eesti 200-ga koos jätkates on võimalik seda toetust kasvatada. Nende (Reformierakonna – toim) esimene eelistus oleks teha koostööd Isamaaga. Isamaa seda targu välistas ehk nemad Michali valitsusse ei lähe."

Ossinovski ütles, et matemaatiliselt saavad Reformierakond ja Eesti 200 kahekesi küll hakkama, sest neil on parlamendis 52 häält, aga kergemaks see neil valitsemist ei tee.

"Juba tänaseks on olemasoleva valitsuse summaarne toetus langenud alla kolmandiku, mis on juba üsna kriitiline. Aga kui nüüd Reformierakond koos Eesti 200-ga hakkab kahekesi valitsema, siis on neil napilt 15 ja peale protsenti toetust. Neil on väga keeruline veenda ühiskonda, et peame tegema keerulisi otsuseid, kui erakondadel endil seda vajalikku toetusbaasi pole. Mina arvan, et seda (sotse valitsusest välja visata - toim) ei ole tark teha, aga peaministril on loomulikult õigus seda teha."

Seda, et Toompeal toimuval võiks olla mõju Tallinna võimuliidule, Ossinovski ei usu.

"Tallinna linnas meil sellist Reformierakonna hegemooniat pole kui riigi tasandil, kus ilma Reformierakonnata praktiliselt valitsust ei ole võimalik teha ja mis annab neile võimaluse "mööbeldada". Tallinnas on tasakaal rohkem paigas ja koostöö sujub ilusasti ning ma usun, et 19. oktoobrini, mil toimuvad järgmised kohalikud valimised, on Tallinna võim stabiilne," arvas Ossinovski.