Kallas ja Lauri lasid sotside majanduse elavdamise ettepanekud sõelapõhjaks

Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) teeb esmaspäeval kogunevale koalitsiooninõukogule kolm ettepanekut, millega nende sõnul majandus elavdada ja riigikaitset parandada: miljardi euro suurune majanduspakett, mis eeldab ka töörühma moodustamist, jõustumata maksumuudatuste ülevaatamine, kuhu kuulub toiduainete käibemaksu langetamine ja ambitsioonikam riigikaitseplaan.

Kristina Kallas ütles, et miljardise majanduspaketi idee on puusalt tulistatud ettepanek.

"Meil on umbes miljardi jagu Euroopa Liidu vahendeid, mida me täna majandusse investeerime ja meil on pigem olnud probleeme sellega, et me ei suuda seda investeeringut realiseerida sellises ajagraafikus, nagu meil ette nähtud on. Ettevõtjad või organisatsioonid, kes peaksid neid investeeringuid vastu võtma, ei suuda toimetada nii kiires tempos. Nüüd lisamiljardi peale valamine, ma ei ole kindel, et see on mõistlik," sõnas Kallas.

Ka Maris Lauri suhtub ettepanekusse skeptiliselt. "Kulutada miljard raha, ei tea kust kohast võttes, see ei tundu läbimõeldud ettepanekuna. See on lihtsalt ettepanek ettepaneku pärast," lausus ta.

Lauri ei näe mõtete ka uue töörühma moodustamiseks, mis peaks majanduse elavdamise paketti arutama hakkama. "Arutada mingis komisjonis, mida peab tegema, ma ei näe sellel mõtet," ütles Lauri.

"See on päris suur summa, see ei ole väike raha. Kui seda kuskilt leida, siis on kaks võimalust. Maksud. Ja on selge, et maksude tõstmisest ei tasu üldse tulla rääkima. Seda on sotsid rääkinud juba pikemat aega vaatamata kokkuleppele, et makse ei tõsta. Teine küsimus on, et tuleks teha kokkuhoidu ja kui me nüüd praktikasse vaatame, siis on teatud ministrid, kus see kokkuhoiutegemine käib ülivaevaliselt kui üldse. See ei ole mõistlik ja usutav asi," sõnas Lauri.

Lauri sõnul ootavad ettevõtjad seadusandlikke algatusi, mida aga sotsid pidurdavad. "See on kvalifitseeritud tööjõu sissetoomise võimaluste laiendamine. See puudutab erinevaid regulatsioone, bürokraatia vähendamist, see ei eelda tegelikult rahalisi vahendeid. Need on tõrked, mis tuleb likvideerida," rääkis Lauri.

Kallas lisas, et konkurentsiseaduse venitamise tulemusena toob iga päev 3000 eurot trahvi. "Ja ometi sotsiaaldemokraadid venitavad ilma igasuguse selgituseta,

miks nad seda venitavad."

Sotside toiduainete käibemaksu langetamine tooks maksutõusu mujal

Sotside ettepanek maksude osas on langetada toiduainete käibemaksu ning ära jätta kavandatud ettevõtete tulumaks.

Kristina Kallase sõnul tähendab toiduainete käibemaksu langetamine, et kuskil mujal tuleb maksu tõsta.

"See miinus on päris suur, mis sellest riigieelarvesse tuleb. Ettevõtete tulumaksu langetamisest summa, mis ära kaob eelarvest on umbes kolm korda väiksem [kui toiduainete käibemaksu langetamistest]," sõnas Kallas.

Maris Lauri ütles, et käibemaksu alandamine olukorras, kus riigi tulude olukord on väga keeruline, ei ole mõistlik ning toiduainete käibemaksu alandamine ei aita neid, kes on hädas. "Erinevad analüüsid viitavad, et see raha liigub hoopis müüjate kaukasse. Tarbijatele see alandamine on tuntav parimal juhul lühiajalise mõjuga või ei ole üldse," sõnas Lauri.

Ettevõtete tulumaksu alandamist Lauri otseselt ei välistanud. "See ongi see koht, kus tuleks täpselt üle vaadata. Pisut annab lootust, et meie eelarve seis oli eelmisel aastal parem kui prognoositi. Kindlasti rahandusministeerium teeb lähiajal arvutused ja prognoosi, siis saab aru ka, milline on väljavaade selleks ja järgmiseks aastaks. Ehk on järgmiseks aastaks rohkem ruumi," ütles Lauri.

Milleni viib koalitsiooni esmaspäevane arutelu?

Kristina Kallase sõnul on tänuväärne, et valitsuskriisi arutelu tõi pinnale selle, mis peaks olema praeguses kriisiolukorras valitsuse prioriteedid. "See kriis on selles mõttes õhu puhtamaks löönud, et valitsuse liikmed saavad väga selgelt välja öelda, mis peaks olema see, millele valitsus peaks oma tähelepanu praegu suunama," sõnas Kallas.

Kallas ootab, et sotsid loobuksid poliitilisest mängurlusest ja otsustega venitamisest. "Sellises olukorras, nagu Eesti täna on, niimoodi koalitsioonis toimida ei saa, otsused peavad tulema kiiresti, peavad tulema efektiivselt, loomulikult tuleb nad põhjalikult ette valmistada, aga otsuste tegemise venitamine on meie jaoks vastuvõetamatu," sõnas Kallas.

Kallas peab 52 riigikogu enamushäälega valitsust täiesti realistlikuks. "Ikka on realistlik. Küsimus on selles, et kui püsiv ja stabiilne ta on. See 52 inimesest koosnev meeskond riigikogus peab olema siis väga ühtne ja väga tugevalt koostoimiv," ütles Kallas.

Sotsidega valitsuses jätkamise poolt räägib Maris Lauri sõnul laiema poliitilise esindatuse argument, samuti suurem enamus parlamendis.

"Kindlasti erakondade esimehed nüüd koalitsiooninõukogu vormis kohtuvad, arutavad neid asju, aga tõsiasi on see, et erinevate partnerite käitumisviisid on tekitanud fraktsioonis aeg-ajalt väga elavat vastukaja ja suuri emotsioone," lausus Lauri.