Michal: Reformierakonna madal toetus on peegeldus selle valitsuse sõnumile

Michal ütles, et Reformierakonna madalad reitingud on avalikud. "Selline 16-17-18 [toetusprotsent] on meil juba peale 2023. aastat olnud. Üllatus see kellelegi pole. Reitingud on tagasipeegeldus selle valitsuse sõnumitele, kui selge selle valitsuse plaan on. Jah, see mõte, et Reformierakond ja valitsus naasevad koju [parempoolse poliitika juurde] - see toob meile toetajaid meile juurde," rääkis Michal.

Michal ütles, et ta on üllatunud Isamaa juhi Urmas Reinsalu rabedast vastusest valitsusse kutsumisele.

"Ta ütles kunagi, et ta tuleks valitsusse, aga Kaja Kallas ei sobi. Nüüd ta siis ütleb, et tuleks valitsusse, aga Michal ei sobi. See on nagu see anekdoot, et teeks tööd, aga ei saa, käed on rusikas. Kui on keeruline aeg ja valitsus on parempoolne, siis Isamaa valija huvi oleks, et nad oleksid valitsuses. Aga vägisi ei saa," rääkis Michal.

Isamaa võiks olla osaline majanduskasvu kiirenemises, sõnas Michal. "Reinsalu nägin riigikogu kohvikus, kus ütlesin, et ta teeb suure vea. Ta ütles, et võibolla. Nentisime, et eks aeg näitab," sõnas Michal.

Personaaliast pole valitsus veel rääkinud. "See toimub mõne nädala jooksul. Sisuteemad enne, aga ei saa välistada, et mõni ministeerium pannakse kokku," lisas Michal.

Michal on vestelnud juba n-ö "aknaalustega".

"Loodan neilt tuge saada julgeolekule, maksude kaotamisele, eelarvele loodan tuge saada - eks seal on kindlasti ka palju mängulusti. Pole vaja teha illusioone, kui ühel pool on Isamaa ja EKRE, teisel pool Keskerakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond, siis see mängulust saab olema kõrvulukustav, aga usume, et saame sealt ka toetust," sõnas Michal.