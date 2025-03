Musk nimetas veteranist senaatorit reeturiks

Kelly tegi nädalavahetuse sotsiaalmeediakanalisse X postituse oma külaskäigust Ukrainasse ning kirjutas selles, et kuigi kõik tahavad, et sõda lõppeks, peab tulevane rahulepe kaitsma Ukraina julgeolekut ega tohi olla järeleandmine agressiooni algatanud Venemaa presidendile Vladimir Putinile. Musk, kellele X kuulub, kirjutas postituse kommentaaridesse, et Kelly on reetur.

Kelly, kes on endine USA mereväe lahingulendur ja hiljem astronaut, vastas kiiresti. "Reetur? Elon, kui te ei saa aru, et vabaduse kaitsmine on peamine, mis teeb Ameerika suureks ja hoiab meid turvalisena, siis võib-olla peaksite jätma selle nendele, kes seda mõistavad," kirjutas ta esmaspäeval vastuses Muskile.

Hiljem ajakirjanikega vesteldes ütles Kelly, et Musk pole tõsine mees ja soovitas tal poliitikaga tegelemise asemel naasta rakettide ehitamise juurde. Muskile kuulub kosmosetehnoloogiafirma SpaceX. Senaator süüdistas Muski ka miljardäride eelistamises Ameerika rahva huvidele, osutades tema mõjule valitsuse poliitikas, sealhulgas veteranide teenuseid puudutavates eelarvekärbetes.

Kelly kohtus nädalavahetusel oma Ukraina-visiidi ajal valitsusametnike, saatkonna töötajate ja sõjaväejuhtidega. Ta kirjeldas reisi emotsionaalselt, rõhutades kiireloomulist laskemoona ja luuretoetuse tarnimist Ukraina vägedele, märkis väljaanne The Kyiv Independent.

"See on nende jaoks eksistentsiaalne küsimus, aga jällegi oleme viimase nädala jooksul nende olukorra raskemaks teinud," märkis senaator, viidates hiljutistele USA poliitikamuutustele, millega Washington lõpetas sõjalise abi ja luureinfo andmise Kiievile.

"Sada protsenti," vastas senaator Kelly ajakirjanikele, kui temalt küsiti, kas ta kuulis oma visiidi ajal konkreetsetest rünnakutest või intsidentidest, mida mõjutas see, et ukrainlastel polnud luureandmeid.

"Kui on asju, mida nad vajavad, kuid ei saa, muudab see nende võimet end rünnakute eest kaitsta," rääkis Kelly. "Ja need rünnakud juhtusid reede õhtul, laupäeval, kui ma seal olin," lisas senaator rohkem üksikasju avaldamata.

Alates neljapäevast on Ukraina võimud teatanud Venemaa rünnakutest, sealhulgas Ukraina energia- ja gaasiinfrastruktuuri kahjustamisest ning rakettide ja droonide rünnakust, milles hukkus vähemalt 14 ja sai haavata 37 inimest. Venemaa andis ööl vastu esmaspäeva Kiievile uusi õhulööke, teatasid Ukraina võimud.

Senati relvajõudude komitee liige Kelly hoiatas, et sõjalise abi andmisega viivitamine toob ukrainlastele rohkem kaotusi, lisades: "Nad (ukrainlased - toim.) jäävad meiega. Meie jääme nendega. Nemad on meie jaoks olemas ka tulevikus, olenemata sellest, mida me vajame."

Kelly on koos teiste demokraatliku partei seadusandjaga olnud häälekalt vastu Trumpi administratsiooni eemaldumisele USA senisest poliitikast, mis tähendas Ukraina tugevat toetamist.

"Kui me hülgame oma liitlase Ukraina, näevad teised riigid, sealhulgas meie teised liitlased, meid ebausaldusväärsetena ja me ei peaks tulevikus nende abi ootama," postitas ta X-s.

Kelly viibis Ukrainas reedest pühapäevani, see oli tema kolmas visiit Ukrainasse alates 2023. aastast.

Trumpi administratsioon teatas eelmisel nädala esimeses pooles, et on peatanud relvaabi ja luureandmete andmise Ukrainale, soovides sellega Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile survet avaldada, et see nõustuks Trumpi seatud tingimustel Venemaaga rahukõnelusi alustama.

Abi peatamine järgnes 28. veebruaril Valges Majas toimunud kohtumisele, kus Trump ja asepresident JD Vance sattusid Zelenskiga avalikult sõnasõtta.

Kiievi valitsusele antav abi, mida kunagi toetasid tugevalt nii demokraadid kui ka kümned vabariiklased, on pärast Trumpi teise ametiaja algust 20. jaanuaril muutunud palju parteilisemaks. Demokraatide toetus Kiievile on püsinud tugev, kuid vabariiklased on kõikunud ning vabariiklases esindajatekoja spiiker Mike Johnson ütles hiljuti, et tema hinnangul parlamendis soovi järjekordse rahastamiseelnõu menetlemiseks.