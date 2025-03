Eksperdid: praegune õhutõrje pole droonide vastu kõikvõimas

Moskvat tabas seni suurim Ukraina droonirünnak. Teateid on nii taristu tabamisest kui ka tsiviilohvritest. USA satelliitluure andmete katkestamine Ukrainale jättis võimaluse eeskätt sihtida teadaolevaid objekte, ütlevad eksperdid. Samas peavad riigid teadvustama, et praegune õhutõrje pole droonide vastu kõikvõimas.

Vene ametlikes kanalites ja Telegrami kanalites levivad videod ja fotod Moskva oblasti purustustest Ukraina öise droonirünnaku tagajärgedest. Ukraina teatas, et tabas näiteks naftatöötlemistehast, mis toodab kuni pool Moskva linna diisli- ja bensiinivajadusest. Venemaa süüdistab Ukrainat tsiviiltaristu sihtimises. Neli Moskva lennujaama katkestasid öösel töö.

Suur osa rünnakutest toimub öösel. Tuleb arvestada, et ukrainlased jäid ilma USA luuresatelliitide andmetest. Droonid on ainuke vahend, ütles kolonel reservis Hannes Toomsalu.

"Ukrainlastel on (droonid) põhimõtteliselt ainuke vahend, millega kauglööke anda. Kui sihtmärkidest rääkida, siis tõenäoliselt GPS-sihtmärgid on praegu raskendatud. Mis tähendabki põhimõtteliselt infrastruktuuri ründamist," lausus Toomsalu.

Kui Ukrainal pole USA luureandmeid, on rida sihtmärke, mille pärast venelased hirmu tundma ei pea.

"Juhtimispunktid, vägede koondamised kuskil kaugemal, logistika, olulised veosed – võib-olla taolised asjad," ütles ta.

Mehitamata droonide testimis- ja õppekeskuse asutaja James Acuna ütles, et ukrainlaste tõhusus on tekkinud kolme sõja-aasta õppetunnina. Ukrainas on 3000 droone valmistavat ettevõtet. Samuti õpivad venelased. Kuid õhutõrje ei käi kaasas.

"Ma arvan, et õhutõrje võimekust hinnatakse üle. Olgu siis tegu Venemaa, Euroopa Liidu, USA omaga. Ja ma ei tea, kas on olemas head lahendust Venemaal, Euroopa Liidus või USA-s," märkis Acuna.

Taevas on surmatoojaid täis. Tuleb aru saada, millega tegu, ja õige vastumeede leida, ütles Acuna.

"Avastamine on keeruline. Need droonid lendavad öösel, ma eeldan, vaadates Vene uudiseid. Selleks, et neid hävitada, pead suutma neid kiiresti tuvastada ja aru saada, et see on droon. Ja siis pead valima vahendi drooni mahavõtmiseks. Ja vahel on selleks aega ainult minuteid," rääkis Acuna.

Droonisõjas on ukrainlased ja venelased praegu kõige kaugemal, kuid ukrainlased on leidlikumad, sest neil on vähem ressursse.