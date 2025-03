EL annab Trumpi tollimaksudele vastulöögi

Donald Trump kehtestas 25-protsendise tollimaksu USA-sse imporditavale terasele ja alumiiniumile ning Euroopa Liit (EL) lubas kolmapäeval vastata tollimaksudega Ühendriikide toodetele, mille väärtus on umbes 26 miljardit eurot.

Kolmapäeval jõustusid Trumpi kehtestatud 25-protsendised tollid terase- ja alumiiniumiimpordile. EL teatas mõni tund hiljem, et liigub edasi kiirete ja proportsionaalsete meetmetega, vahendas Bloomberg.

Euroopa Komisjon lubas vastata tollimaksudega Ameerika toodetele, sealhulgas viskile, mootorratastele ja teksastele. Komisjoni ettepaneku peavad heaks kiitma liikmesriigid.

"Komisjon kahetseb USA otsust kehtestada sellised tariifid, pidades neid põhjendamatuteks. Need häirivad Atlandi-ülest kaubandust ja kahjustavad tarbijaid ning ettevõtjaid, selle tulemuseks on sageli kõrgemad hinnad," seisab komisjoni avalduses.

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et 27 liikmesriigist koosnev blokk tahab saata sõnumi, et EL kavatseb oma majandushuve kaitsta, kui Trump peaks alustama täiemahulist kaubandussõda.

Trump ise tahab vähendada USA kaubandusdefitsiiti ning leiab, et tollimaksud aitavad Ameerikas luua uusi töökohti.

USA tollid terase- ja alumiiniumiimpordile tabavad kõige rängemalt Kanadat ja Mehhikot. Pihta saab aga ka Euroopa Liit ning Brüssel muretseb, et Trumpi vastutariifid võivad nende rakendumise korral mõjutada bloki autode, ravimite ja toiduainete eksporti.

Trump ei teinud tollimaksude kehtestamisel riikidele ka erandit. Austraalia ja Suurbritannia teatasid seetõttu, et USA tollid on põhjendamatud.

Austraalia peaminister Anthony Albanese rääkis, et Trumpi tollid on täiesti põhjendamatud ning vastuolus kahe riigi vahel oleva sõpruse vaimuga. Albanese üritas oma riiki tollimaksudest säästa, kuid ütles, et Austraalia ei kehtesta vastutolle, vahendas BBC.