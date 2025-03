Sildam: Eesti 200 saab uues valitsuskoalitsioonis tugevama jõuõla

Sildam ütles, et kuigi Reformierakonna esimehele ja peaministrile Kristen Michalile on ette heidetud sotside valitsusest väljaheitmist Reformierakonna reitingu tõstmise eesmärgil, peab ta ühe erakonna sellist käitumist täiesti loogiliseks.

"Peaminister peabki vaatama, milline on tema erakonna reiting ehk rahva usaldus. Kui see on madal, siis ta peabki usaldust tõstma. Ja üks võimalus on valitsuspartnereid vahetada. Selles suhtes on see täiesti loomulik. Ma isegi usun Reformierakonna retoorikat, kui nad ütlevad, et nad tahavad valitsust paremale pöörata, mida saab tõlkida, et Reformierakond tahab koju. Kas see valitsuse üldist usaldust tõstab, saame näha," kommenteeris Sildam.

Sildami sõnul võiks Michal astuda ka peaministriametist tagasi ja küsida oma uuele valitsusele riigikogult uus mandaat. "Tegemist on uue valitsusega, mitte see, et vahetan lihtsalt mingid ministrid ära. Öeldud on ju, et tuleb ka uus koalitsioonileping," sõnas Sildam.

Sildam prognoosib, et loodavas valitsuskoalitsioonis tuleb nii ministrivahetusi kui ka võivad mõned ministrikohad kaduda või need pannakse kokku. "Seda me näeme kindlasti. Lihtne küsimus, kes saab siseministriks? On see Madis Timpson, on see keegi teine. See sõltub ka Reformierakonna sisemistest jõujoontest. Michali selge valik oli [Erkki] Keldo. Ma ütleks, et tema jätkab valitsuses," rääkis Sildam.

Toomas Sildam saates "Otse uudistemajast" Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Sildam pidas arusaadavaks poliitikavaatleja Ott Lumi loogikat, kes kolmapäeva hommikul ERR-ile antud intervjuus ütles, et Reformierakond peaks uude valitsusse tooma uusi inimesi. Samas ei ole Sildami sõnul teada, mis erakonnas tegelikult toimub ja mille alusel neid otsuseid tehakse.

Saatejuht Indrek Kiisler küsis ka riigisekretär Keit Kasemetsa rolli kohta valitsuskoalitsiooni kokkupanemisel ja läbirääkimistel.

"Kui [Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri] Läänemets ütleb, et Keit Kasemets juhib valitsust, siis ma arvan, et see ei vasta tõele. Talle kindlasti kuulub peaministri täielik usaldus. Aga teades Kristen Michalit, siis kujutada ette, et ta annab ära olulised hoovad valitsuses kellelegi teisele, on natuke ennatlik," sõnas Sildam.

Sildam rääkis, et juba umbes kuu aega tagasi liikus valitsuses sisemiselt kõik selles suunas, et see valitsus sellisel kujul läheb laiali.

Sildami sõnul on Eesti 200-l võimalik praegusest olukorrast ainult võita.

"Eesti 200-l on võimalik võtta sellest olukorrast maksimum ja enda toetust kasvatada. Nad võivad end selles koalitsioonis väga kindlalt tunda," sõnas Sildam.

Sildam peab täiesti võimalikuks, et Eesti 200 juht Kristina Kallas võtab uues valitsuskoalitsioonis siseopositsiooni roll, mida seni täitis aktiivselt Sotsiaaldemokraatlik Erakond. "Ma usun küll, tal on kõik eeldused selleks olemas. Äärmiselt tugev persoon. Eesti 200 on igal juhul saanud tugevama jõuõla," lausus Sildam.

Isamaa jaoks oleks Sildami sõnul olnud parem, kui sotsid oleks jätkanud koalitsioonis, sest nüüd hakkavad sotsid Isamaale opositsioonis konkurentsi pakkuma.

Ta lisas, et kui Reformierakonna ja Eesti 200 valitsusliit õnnestub, siis toetust saavad nad juurde ainult Isamaa arvelt.

Küll aga võib hakata sügisel, pärast kohalikke valimisi hakata tema sõnul rääkima sellest, et Isamaa võib minna valitsusse.