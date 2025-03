Olulised uudised Ukraina sõja lõpetamiseks käiva diplomaatilise tegevuse kohta kolmapäeval, 12. märtsil kell 21.00:

- Trump väljendas Vene-Ukraina relvarahu suhtes optimismi;

-Trump: USA delegatsioon suundub juba kolmapäeval Venemaale vaherahu üle läbi rääkima;

- Zelenski ootab USA-lt jõulisi samme, kui Venemaa vaherahuga ei nõustu;

- Peskovi väitel ootab Kreml USA-lt täpsemat teavet relvarahu ettepaneku kohta;

- Rubio: julgeolekugarantii Ukrainale peaks sarnanema heidutusega;

- Macron kutsus Pariisi kohtumisel Ukraina julgeolekutagatisi määratlema;

- Suursaadik: Ukraina on näidanud, et on rahuks valmis;

- Vare: Venemaa ilmselt venitab vaherahuga;

Trump väljendas Vene-Ukraina relvarahu suhtes optimismi

USA president Donald Trump väljendas optimismi teisipäeval Ukrainaga saavutatud kokkuleppe tuleviku üle, mille kohaselt kehtestatakse Ukraina ja sinna oma vägedega tunginud Venemaa vahel 30-päevane relvarahu.

Trump ütles kolmapäeval, et USA ametnikud suunduvad kolmapäeval Venemaale, et arutada USA-Ukraina kokkulepet kavandatava 30-päevase lahingupausi kohta ja teed rahuläbirääkimisteks.

Trump ütles, et see on nüüd Venemaa otsustada pärast seda, kui Ukraina nõustus teisipäeval enam kui kaheksa tundi kestnud kõnelustel USA ametnikega Saudi Araabias relvarahu.

"Loodetavasti saame Venemaalt relvarahu," ütles Trump Valge Maja Ovaalkabinetis ajakirjanikele. "Olen saanud positiivseid sõnumeid, kuid positiivne sõnum ei tähenda midagi. See on väga tõsine olukord."

Kreml teatas kolmapäeval, et ootab Washingtonilt üksikasju relvarahu ettepaneku kohta, samas kui Moskva kõrged allikad ütlesid, et kokkuleppe sõlmimisel tuleb arvestada Venemaa vallutusi ja tegelda tema muredega.

Trump ütles, et relvarahu oleks ka Venemaa jaoks mõttekas, kuid sellel on "palju negatiivset ka Venemaa jaoks", täpsustamata, mida ta silmas peab.

"Meil on väga keeruline olukord ühelt poolt lahendatud, suuresti lahendatud. Oleme arutanud ka [vallutatud] maade küsimust ja muid sellega kaasnevaid asju," ütles ta. "Me teame territooriume, millest me räägime, olenemata sellest, kas sealt tõmmatakse tagasi või mitte."

Küsimusele, kas ta teeks midagi Venemaa survestamiseks, vastas Trump: "Ma saan asju ajada rahaliselt, see oleks Venemaa jaoks väga halb. Ma ei tahaks seda teha, sest ma soovin saavutada rahu."

Trump: USA delegatsioon suundub juba kolmapäeval Venemaale vaherahu üle läbi rääkima

USA president Donald Trump ütles, et USA esindajad suunduvad veel kolmapäeval Venemaale, et pidada läbirääkimisi Ukraina sõjas vaherahu kehtestamiseks.

"Inimesed suunduvad praegu Venemaale, loodame, et suudame saavutada vaherahu," vahendas USA äriuudiste väljaanne Bloomberg kolmapäeval tema sõnu.

Trump märkis, et vajadusel saab ta survestada Venemaa konflikti lahendamiseks, kuid ta ei taha seda teha.

Ka asepresident JD Vance kinnitas, et USA esindajad peavad aktiivselt läbirääkimisi Venemaa esindajatega.

"Arvame, et oleme praegu väga heas seisus: ukrainlased on vaherahuga leppinud ja nüüd vaatame, kas suudame ka Venemaa sellega nõustuma panna," ütles ta Trumpi ja Iiri peaministri Michael Martini kohtumisel Valges Majas.

USA ja Ukraina leppisid teisipäeval Saudi Araabias Jeddah's peetud läbirääkimistel kokku 30-päevases relvarahu kehtestamises. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et relvarahu jõustuks niipea, kui Venemaa sellega nõustub.

Kokkuleppe järel teatas USA, et tühistab Ukrainale kehtestatud luureandmete jagamise pausi ja jätkab sõjalise abi andmist.

Zelenski ootab USA-lt jõulisi samme, kui Venemaa vaherahuga ei nõustu

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles kolmapäeval, et Ukraina nõustus USA ettepanekuga sõlmida 30-päevane vaherahu Venemaaga soovist näidata oma valmisolekut rahu saavutamiseks. Ukraina riigipea loodab ka Washingtonilt tugevaid samme, kui Venemaa vaherahuga ei nõustu.

Zelenski selgitas kolmapäeval peetud briifingul, et enne Ukraina ja USA läbirääkimismeeskondade kohtumist Saudi Araabias arutati ka ettepanekut sõlmida vaherahu ainult sõjategevusele õhus ja merel, kui hiljem tõstatas Ameerika pool aga küsimuse, kas Ukraina oleks valmis vaherahuks kogu oma territooriumil.

"Ma suhtun sellesse väga tõsiselt, minu jaoks on oluline sõda lõpetada, ma tahan, et USA president näeks seda ning et Euroopa ja kõik oleksid liidus, et sundida Venemaa Föderatsiooni sõda lõpetama. Seetõttu oli minu reaktsioon – oleme valmis 30-päevaseks vaikuseks sellises formaadis, nagu Ameerika pool meile pakkus," rääkis Ukraina president.

Vastates küsimusele, mida USA teeb, kui Venemaa ei nõustu 30-päevase vaherahuga, ütles Zelenski: "Ma saan aru, et me võime loota tugevatele sammudele, ma ei tea veel üksikasju, kuid me räägime sanktsioonidest."

Peskovi väitel ootab Kreml USA-lt täpsemat teavet relvarahu ettepaneku kohta

Ukraina nõustus teisipäeval USA ettepanekuga 30-päevaseks relvarahuks ning nüüd peab sellega nõustuma ka Venemaa. Neljapäeval kommenteeris olukorda ka Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov, kes väitis, et Moskva ootab USA-lt täpsemat informatsiooni ettepaneku kohta

"Me eeldame, et välisminister Marco Rubio ja riikliku julgeoleku nõunik Michael Walz informeerivad meid lähipäevil mitmesuguste kanalite kaudu aset leidnud läbirääkimistest ja kokkuleppest, millele jõuti," seletas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Peskov rääkis veel, et Moskva ei välista kõrgetasemelist telefonikõnet USA-ga.

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin pole veel relvarahu ettepanekut kommenteerinud.

USA president Donald Trump ütles aga teisipäeval, et ta tõenäoliselt räägib Putiniga veel sel nädalal. Trump ütles seda pärast USA ja Ukraina delegatsiooni kõnelusi Saudi Araabias Jiddah's, kus Ukraina pool nõustus Washingtoni ettepanekuga 30-päevasest relvarahust sõjas Venemaaga.

Lähipäevade jooksul peaks Moskvasse sõitma ka Trumpi eriesindaja Steve Witkoff.

Rubio: julgeolekugarantii Ukrainale peaks sarnanema heidutusega

USA välisminister Marco Rubio ütles, et tema hinnangul peaksid Ukraina julgeolekugarantiid tähendama heidutust, mis hoiaks ära Venemaa uue kallaletungi.

"Nad tahavad olla kindlad, et see (Venemaa sissetung – toim.) enam ei korduks. Me kõik töötame selle kallal. Mis mõte on raisata aega, et nüüd relvarahu saavutada, et siis kolme, nelja, kuue aasta pärast [Venemaa ründab uuesti]? See ei huvita kedagi," ütles Rubio kolmapäeval antud pressikonverentsil, mida vahendas Ukraina väljaanne LIGA.net.

USA riigisekretär tunnistas briifingul, et Ukraina ja USA delegatsioon arutasid oma kohtumisel Saudi Araabias nii territoriaalsete järeleandmiste küsimusi kui ka julgeolekutagatisi.

Küsimusele, kas Ukraina territoriaalseid järeleandmisi Venemaale on arutatud, vastas Rubio lühidalt: "Meil olid need vestlused."

USA välisminister ütles julgeolekugarantiide teemat puudutades, et "Ukraina, nagu iga teine ​​riik maailmas, soovib pikaajalist julgeolekut." Tema sõnul peaksid Ukraina julgeolekugarantiid olema "midagi heidutuse sarnast".

Macron kutsus Pariisi kohtumisel Ukraina julgeolekutagatisi määratlema

Prantsuse president Emmanuel Macron kutsus teisipäeval Euroopa ja kaugemate riikide sõjaväejuhtide kohtumisel töötama välja plaani määratlemaks usaldusväärsed julgeolekutagatised Ukrainale võimaliku relvarahu korral, teatas Élysée palee.

Pariisi kohtumisest võtsid osa 34 riigi esindajad, enamik neist Euroopast ja NATO-st, kuid ka Austraaliast, Uus-Meremaalt ja Jaapanist. USA esindajat kohal ei olnud.

"See on hetk, mil Euroopa peab toetama täie jõuga Ukrainat ja ennast," ütles Macron kohtumisel.

Pidades silmas rahuläbirääkimiste kiirenemist, on Macroni sõnul vaja alustada Ukraina jaoks usaldusväärsete julgeolekutagatiste kavandamist.

Élysée palee teate kohaselt leppisid sõjaväejuhid kokku, et julgeolekutagatisi ei tohiks eraldada NATO-st ja selle võimekustest.

"Sellised tagatised peaksid olema usaldusväärsed ja pikaajalised ning nendega peaks kaasnema vankumatu toetus Ukraina relvajõududele," lisas Élysée palee.

Prantsuse kaitseminister Sébastien Lecornu rõhutas enne kohtumist, et Pariis keeldub Ukraina sõjaväe igasugusest demilitariseerimisest.

Suursaadik: Ukraina on näidanud, et on rahuks valmis

Ukraina on näidanud juba 2014. aastast alates, et soovib rahu, ütles Eesti suursaadik Kiievis Annely Kolk.

Annely Kolk selgitas "Ringvaates", et praegu teadaolevalt oli teisipäeval Saudi Araabias toimunud USA ja Ukraina esindajate kohtumisel kõne all palju teemasid, ka 30-päevase vaherahu tagamine ja mis juhtub siis, kui Venemaa pakkumist vastu ei võta või seda rikub.

Ukraina jätkab USA-ga läbirääkimisi tehniliste üksikasjade üle.

"Aga hetkel on fakt see, et Ukraina on näidanud, et nemad on rahuks valmis. Tegelikult on Ukraina sõja esimesest faasist, 2014. aastast rahuks valmis. Piisab lihtsalt sellest, et Venemaa lõpetab brutaalse sõja ja lahkub Ukraina territooriumilt," lisas Kolk.

Suursaadiku sõnul võeti teade sellest, et USA ja Ukraina on jõudnud üksmeelele 30-päevases relvarahus, Ukrainas positiivselt vastu.

"Kahtlemata on see andnud positiivsust ukrainlastele, et liitlased, ameeriklased on ikkagi tagasi laua taga ja sõjaline abi jätkub. Aga hetkel on see kõigest USA ja Ukraina kokkulepe. Me ei tea, mida Venemaa sellele vastab," sõnas Kolk.

Tema sõnul oli Ukrainas eriti oodatud uudis USA sõjalise abi jätkumine ja luureinfo taastamine.

"See oli Ukraina jaoks üks positiivsemaid. Teade relvaabi peatamisest võttis ukrainlased väga kurvaks, samamoodi sõdurid rindel. See on tõstnud moraali," ütles suursaadik.

Kuigi vaherahu kõnelustel ei olnud päevakorras maavaralepingu allkirjastamine, on suursaadiku sõnul Ukraina võimud jätkuvalt valmis seda tegema.

Vare: Venemaa ilmselt venitab vaherahuga

Ukraina nõustus 30-päevase vaherahuga, kuid Venemaa ilmselt jätkab mängu ja kiiret nõusolekut ei anna, ütles Venemaa-asjatundja Raivo Vare.

Ukraina nõustus Saudi Araabias 30-päevase kõikehõlmava vaherahuleppega. Samas on julgeolekuekspert Raivo Vare sõnul selles lahtisi otsi – maavarade leping on puudu, Ukraina poolt seatud vangide vahetamist, vangistatud tsiviilisikute ja röövitud laste tagastamist ei mainitud.

USA presidendi eriesindaja Steve Witkoff läheb Moskvasse vaherahutingimusi esitama.

"Esimese hooga, kui nüüd minnakse seda (Vladimir) Putinile müüma – Witkoff pidi sõitma Moskvasse seda rääkima –, siis väga tõenäoliselt tuleb vähemalt osaliselt tagasilükkamine. Nii et mäng läheb edasi," rääkis Vare.

Vare hinnangul Venemaa pigem venitab vaherahuga. Ka teised analüütikud on öelnud, et Putin tahab enne saavutada otsustavat edu Kurski all. Venemaa ongi seal viimastel päevadel edenenud.

Pole ka teada, milles USA president Donald Trump ja Putin on kokku leppinud erakõnelustes.

"Trump on ise kinnitanud, et ta on korduvalt rääkinud Putiniga. Mitte ainult Witkoff, kes väidetavasti rääkis kolm tundi. Trump ise rääkis ja on väidetavalt ka muid kontakte olnud. Me ei tea, mida seal räägiti," tõdes Vare.

Vare ei näe Venemaa tahtmist kiiresti vaherahuni jõuda. Ta selgitas Vene läbirääkimisstrateegiat oma kogemustest.

"On alati olnud maksimaalne nõude esitamine ja siis sealt tagasiastumine ootamatul hetkel. Ma arvan, et ka seekord nad jäävad truuks oma lähenemisele läbirääkimistele," rääkis Vare.