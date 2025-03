ERR Riias: Läti loodab kaitsetööstuse kaudu majandust elavdada

Läti valitsus on lõpetamas taaskäivitamist – ametis on kolm uut ministrit. Et nendeks said ministeeriumide parlamendisekretärid, on ka seal inimesed vahetunud.

Peaminister Evika Silina kinnitas parlamendi ees peetud valitsuse aastaülevaates, et Lätil on õnnestunud kaitsekulusid tõstes muuta maksusüsteemi nii, et töötajatel ja ka pensionäridel jääb rohkem raha kätte.

Kaitsekulude suurendamisest peab aga võitma Läti majandus, ütles peaminister. Kaitsetööstuse esindajad omakorda ootavad täpsemaid ülesandeid.

"See on võimalus kohalike ettevõtjate ja investorite jaoks arendada siinset kaitsetööstust. See on meile tähtis ka majanduslikus mõttes. Nii saame elavdada oma majandust. See ongi meie majanduskasvu strateegia, mille kohta on paljud valitsuselt küsinud. Elame ju praegu keerulises geopoliitilises olukorras ja sõjatööstus on alati olnud valdkond, mis on loonud eeldused uue tehnoloogia arenguks," rääkis Silina.

Läti kaitse-eelarve on järgmisel aastal neli protsenti sisemajanduse kogutoodangust. Raha selleks loodetakse saada avaliku sektori kokkuhoiust ja bürokraatia vähendamisest.

Bürokraatiat loodab Läti valitsus vähendada koguni neljandiku võrra, samas pole selge, kuidas seda täpselt mõõta. Lihtsamaks peaks muutuma hangete läbiviimine ja raha taotlemine Euroopa Liidu projektidest. Just seda oodatakse Lätis kõige enam, sest suurt tööd ja hilisemaid etteheiteid kartes on mõnigi otsustanud üldse rahast loobuda.

"Kuigi töötajate arv tervikuna väheneb, on loodud uusi töökohti seal, kus tegeldakse põhilisega – kaasatakse investeeringuid ja arendatakse eksporti. Tänavu alustab Lätis tööd tehisintellekti keskus," sõnas Silina.

Opositsioon peab aga Silina valitsust nõrgaks ja leiab, et bürokraatia, mida nüüd hoogsalt likvideerima asutakse, on võimupartei Ühtsus ise aastatega loonud.

"Te olete ise selle bürokraatia 15 võimul oldud aastaga loonud. Kes teil käskis luua nii palju bürokraatlikke ametikohti ja nendega kaasnevaid probleeme, mida nüüd omakorda püüate likvideerida? Kuid teil on probleem – te ei saa bürokraatiat vähendada, sest need kohad on täidetud teie parteiga seotud inimestega, keda peaksite nüüd lahti laskma. Kuid need on ju teie valijad," kommenteeris Läti seimi Läti Esikohal fraktsiooni juht Ainars Šlesers.

Läti suunab rohkem raha ka sisekaitse valdkonda. Nii on politseinike, päästjate ja piirivalvurite palk tõusnud keskmiselt 10 protsenti ja iga kuu makstakse 300 eurot lisatasu.