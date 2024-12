Riia moodustab kaks kolmandikku Läti SKP-st

Läti SKP oli 2022. aastal jooksevhindades 36,1 miljardit eurot. 23,7 miljardit ehk 65,6 protsenti sellest moodustas Riia linn ja selle ümbrus, vahendas Läti rahvusringhääling.

Riia piirkonnale järgnes Kuramaa, mis andis 3,8 miljardit eurot ehk 10,4 protsenti Läti SKP-st.

Vidzeme osa oli 9,1 protsenti ehk 3,3 miljardit eurot, Zemgale osa kaheksa protsenti ehk 2,9 miljardit eurot ja Latgale osa 6,7 protsenti ehk 2,4 miljardit eurot Läti SKP-st.

Suurim SKP elaniku kohta oli samuti Riia piirkonnas – 27 600 eurot –, madalaim aga Latgales, kus see oli 9700 eurot. LSM märgib, et seega on tootlikkus Riia piirkonnas kolm korda kõrgem kui Latgales.

Kuramaal oli SKP elaniku kohta 13 600 eurot, Zemgales 12 900 ja Vidzemes 11 900 eurot.

Võrreldes 2021. aastaga kasvas SKP kõige kiiremini Zemgales ehk 15,7 protsenti. SKP kasvas kõigis regioonides, kuid madalaim kasv ehk 9,4 protsenti oli Vidzemes.

Linnade arvestuses oli SKP elaniku kohta 2022. aastal suurim pealinnas Riias, kus see oli 31 600 eurot. Riiale järgnes Valmiera 24 300 ning kolmandana Liepaja 17 400 euroga.

Suurim SKP elaniku kohta oli Mārupe vallas, kus see oli 35 800 eurot.