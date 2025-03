Põhja-Makedoonia klubipõlengus hukkus 59 inimest

Ööklubis Pulse toimus riikliku uudisteagentuuri MIA teatel kontsert, mida oli tulnud nautima umbes 1500 inimest. Kesköö paiku alanud kontserdi publikuks olid peamiselt noored.

Ühel kontserdi ajal tehtud videol on näha, kuidas laval äärtel põles kaks pürotehnilist tõrvikut, millest paiskus õhku valgeid sädemeid, mis süütasid lae. Tulekahju tekitas kohese paanika ning klubisse kogunenud rahvas hakkas väljapääsude poole tungima.

"Kõik püüdsid end päästa," kirjeldas ellujäänud Marija Taseva (22) kohalikule TV 5-le. Põgenedes kukkus Taseva pikali ja inimesed jooksid üle tema, tekitades talle vigastusi. Kiirustades kaotas ta kontakti oma õega, kes on siiani kadunud. "Me ei leia teda ühestki haiglast," ütles ta.

Skopjes, Kocanis ja seda ümbritsevates linnades viidi haiglasse umbes 148 inimest, ütles tervishoiuminister Arben Taravari pressikonverentsil.

Põhja-Makedoonia avalik-õiguslik ringhääling MRT teatas, et 27 inimest viidi raskete põletushaavadega Skopje linnahaiglasse ja veel 23 inimest raviti kliinikumis. Vigastatute seas oli ka alaealisi.

Siseminister Pance Toskovski ütles, et umbes kell kolm öösel alguse saanud tulekahju põhjustasid pürotehnilised seadmed, mille sädemed vallandasid tulekahju.

Põhja-Makedoonia riigiprokurör Ljupco Kocevski ütles, et juhtunut hakkab uurima viis prokuröri.

"Hetkel on antud korraldused tõendite kogumiseks" ja osa inimesi küsitleti, ütles Kocevski täpsemalt.

MIA teatas, et politsei pidas klubi omaniku juhtunu tõttu kinni.

