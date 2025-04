Dominikaani ööklubi katusevaring nõudis vähemalt 79 inimese elu

Ööklubi Jet Set katus kukkus kokku tuntud merengue laulja Rubby Péreze esinemise ajal. Muusik jäi koos kümnete teistega rusude alla ja hukkus arvatavalt.

Mitmed Dominikaani väljaanded teatasid hiljem tema surnukeha leidmisest, kuid päästeoperatsioonide keskuse (COE) direktori Juan Manuel Méndeze sõnul ei ole selle kohta kinnitust leitud.

"Kahjuks on meil praeguseks 79 surnut," lisas Méndez.

Kohalviibinute sõnul toimus kõik ootamatult. Pérez oli laval, kui ühtäkki kadus valgus ja katus varises kokku.

"Arvasin, et see on maavärin, nii et viskusin pikali ja katsin pea," ütles Péreze mänedžer Enrique Paulino ajakirjanikele.

Päästetööd veel kestavad, sündmuskohal töötab umbkaudu 400 päästjat.

"Nii kaua kui on lootust elule, teevad võimud kõik, et need inimesed üles leida ja päästa," ütles Méndez ja lisas, et rusudes on lõksus inimesi, kes paluvad abi.

Kohaliku meedia teatel oli ööklubis varingu ajal kolmveerand tundi pärast südaööd 500-1000 inimest.

Dominikaani president Luis Abinader käis sündmuspaigal ja kuulutas välja kolmepäevase leina.

Tema sõnul on hukkunute seas ka Monte Cristi piirkonna kuberner Nelsy Cruz, kes suri vigastustesse haiglas.

Jet Seti ööklubi on tegutsenud üle 50 aasta.

Dominikaani Vabariik, mis jagab Hispaniola saart Haitiga, võttis turismiministeeriumi andmetel 2024. aastal vastu üle 11 miljoni külastaja.

Turism annab umbes 15 protsenti riigi sisemajanduse koguproduktist (SKP), külastajaid meelitavad selle Kariibi mere rannad, muusika ja ööelu, aga ka Santo Domingo koloniaalarhitektuur.