USA saatis kohtuniku keeldu eirates riigist välja väidetavad jõuguliikmed

Väljasaatmisoperatsioon järgnes kohtunik James Boasbergi sammule blokeerida Trumpi administratsiooni otsus kasutada deporteerimiseks välismaalastest vaenlaste seadusega antavaid volitusi, et kiiresti riigist välja saata enam kui 200 väidetavat Venezuela jõugu Tren de Aragua liiget, keda on seostatud inimröövide, väljapressimiste ja palgamõrvadega.

"Üks kohtunik linnas ei saa juhtida lennuki liikumist ... täis välismaalastest terroriste, kes saadeti füüsiliselt USA pinnalt välja," ütles Valge Maja pressisekretär Karoline Leavitt avalduses.

Leavitt lisas, et kohtul pole seaduslikku alust ja et föderaalkohtutel ei ole üldiselt jurisdiktsiooni selle üle, kuidas president välisasju ajab.

Selline sündmuste käik kujutab endast märkimisväärset eskalatsiooni Trumpi tegevuses, mis on esitanud väljakutse USA põhiseaduses sätestatud võimude tasakaalu süsteemile ning kohtusüsteemi sõltumatusele.

Libertaarse Cato Instituudi sisejulgeoleku ja kodanikuvabaduste õigusekspert Patrick Eddington ütles, et mida iganes Valge maja ka ei ütleks, on see läinud kohtunikuga avalikku vastasseisu.

"See väljub sündsuse piiridest ja on kindlasti enneolematu," ütles Eddington, nimetades seda Ameerika võimude tasakaalu süsteemi radikaalseimaks proovikiviks pärast kodusõda.

Kui Trumpilt küsiti, kas tema administratsioon on kohtumäärust rikkunud, lükkas ta teema juristide otsustada.

"Ma võin teile öelda seda: need olid halvad inimesed," lisas ta Air Force One'i pardal ajakirjanikega rääkides, viidates väidetavatele jõuguliikmetele.

Laupäevaõhtusel istungil blokeeris kohtunik Boasberg seaduse kasutamise 14 päevaks, öeldes, et see viitab teise riigi poolt toime pandud vaenulikele tegudele, mis on sõjaga võrreldavad.

Trump leidis aga, et seaduse kasutamine on õigustatud, sest tema arvates on viimaste aastate immigratsiooni kasv sarnane sõjaga.

"See on sõda. Paljudes aspektides on see ohtlikum kui sõda, sest teate, sõjas on neil mundrid. Sa tead, kelle pihta tulistad, tead, keda sa tahad."

Boasberg ütles kohtuistungil, et kõik seaduse alusel menetletavad migrante vedavad lennud peaksid USA-sse tagasi pöörduma. Tema kirjalik teade jõudis registrisse õhtul kell 19.25.

Järgmisel päeval postitas aga El Salvadori president Nayib Bukele sotsiaalmeediakeskkonda X kaadrid, mis näitasid, kuidas ilmselt USA-st välja saadetud venezuelalasi kamandati ööpimeduses tugeva politseivalve all lennukist välja.

"Oih,... Liiga hilja," postitas Bukele edastatud uudisepealkirja kohal: "Fedöeraalkohtunik käskis väljasaatmislendudel, mis veavad väidetavaid Venezuela jõuguliikmeid, USA-sse naasta." Bukele kommentaarile järgnes naermist kujutav emotikon.

Tema avalduse postitas uuesti USA välisminister Marco Rubio, kes tänas ka Bukelet tema abi ja sõpruse eest.

Leavitt ütles oma avalduses, et kirjalik korraldus ja administratsiooni tegevus ei lähe vastuollu ning et kohtutel ei ole üldiselt jurisdiktsiooni presidendi volituste üle viia välismaalastest terroriste USA pinnalt välja ja tõrjuda väljakuulutatud sissetung.

Kuigi Trumpi administratsioon on venezuelalasi mitmeti kirjeldanud kui jõuguliikmeid, koletisi või võõrterroriste, ei ole Reuters suutnud iseseisvalt kontrollida, kas mehed on jõugu liikmed või kas neil on karistusregistrid.

USA sisejulgeolekuministeerium ja Salvadori valitsus ei vastanud kommentaaritaotlustele. samuti keeldus kommentaaridest välisministeerium.