USA kohtunik ähvardas Trumpi ametnikke kriminaalsüüdistusega

Washingtoni ringkonnakohtunik James Boasberg leidis kirjalikus otsuses, et ametnike süüdistamiseks kohtu solvamises on tõenäoline alus, kuna administratsioon eiras tahtlikult tema 15. märtsi korraldust, mis keelas valitsusel välisvaenlaste seaduse alusel Venezuela kuritegeliku jõugu väidetavaid liikmeid El Salvadori deporteerida.

Kui Boasberg andis korralduse lennud peatada, olid kaks Venezuela kodanikega lennukit juba teel Ameerika Ühendriikidest El Salvadori ega pöördunud tagasi Ameerika Ühendriikidesse. Ta ütles, et see on tõenäoline alus esitada valitsuse vastu süüdistus kohtu kriminaalses mitteaustamises.

"Kohus ei jõua sellisele järeldusele kergekäeliselt ega rutakalt; tegelikult on ta andnud kostjatele piisavalt võimalusi oma tegude parandamiseks või selgitamiseks," kirjutas Boasberg oma otsuses. "Ükski nende vastustest pole olnud rahuldav," lisas ta.

Trumpi administratsioon ei vastanud kohe meedia kommentaaritaotlusele.

Boasberg ütles, et administratsioonil on enne võimaliku kriminaalsüüdistuse esitamist võimalus oma kohtu eiramise tegu parandada.

Ta ütles, et administratsiooni jaoks oleks kõige ilmsem viis oma sammu heastamiseks lubada tema korralduse vastaselt väljasaadetud migrantidel oma väljasaatmine kohtus vaidlustada. Kohtunik ütles, et see ei nõua migrantide tagasitoomist Ameerika Ühendriikidesse, lisades, et administratsioon võib pakkuda välja muid meetodeid vastavusse viimiseks.

Trumpi administratsioon saatis märtsi keskel sajandeid vana sõjaaja seaduse alusel riigist välja Venezuelast pärit väidetava kuritegeliku jõugu liikmed hoolimata kohtumäärusest, mis keelas tal seda teha. Väljasaatmisoperatsioon järgnes kohtunik Boasbergi sammule blokeerida administratsiooni otsus kasutada deporteerimiseks välismaalastest vaenlaste seadusega antavaid volitusi, et kiiresti riigist välja saata enam kui 200 väidetavat Venezuela jõugu Tren de Aragua liiget, keda on seostatud inimröövide, väljapressimiste ja palgamõrvadega.

Sündmus tähistas märkimisväärset eskalatsiooni Trumpi tegevuses, mis on esitanud väljakutse USA põhiseaduses sätestatud võimude tasakaalu süsteemile ning kohtusüsteemi sõltumatusele.