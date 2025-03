Putin lubab lääne investoritel mõned Vene varad maha müüa

Venemaa alustas 2022. aasta veebruaris sõjalist tegevust Ukrainas ning kehtestas siis piirangud lääne firmadele, mis tahtsid müüa oma Vene varasid. Lääneriikide varahaldurid ja riskifondid jäid seetõttu Venemaale lõksu.

Investorid, sealhulgas, Jane Street, GMO ja Franklin Templeton, said nüüd loa müüa Vene firmade aktsiaid USA riskifondile 683 Capital Partners.

Putini dekreedis seisab, et see riskifond saab siis teha tehinguid kahe Venemaa investeerimisfondiga. New Yorgis asuv 683 Capital Partners ei vastanud ajalehe Financial Times kommentaaritaotlustele.

Firmat juhib Ari Zweimani ning 2024. aasta lõpus oli sel 1,6 miljardi dollari väärtuses varasid, selgub USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) andmetest. Ka Jane Street, GMO ja Franklin Templeton ei vastanud kommentaaritaotlustele.

Viimane teadaanne tuli vaid päev enne seda, kui peaks toimuma Trumpi ja Putini vestlus. Trump üritab võita Putini toetust 30-päevasele relvarahu ettepanekule, mille Ukraina eelmisel nädalal vastu võttis, kuid mille suhtes Venemaa on esitanud rea eeltingimusi.

Investorid eeldavad nüüd, et Washington võib lähiajal leevendada Moskva-vastaseid sanktsioone. Vene rubla on tänavu kerkinud ligi 36 protsenti võrreldes USA dollariga. Ka varem hinge vaakunud Moskva börs näeb taas paremaid päevi.