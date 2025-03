Zelenski andis Trumpile nõusoleku peatada löögid Vene energiataristu pihta

Trump ütles, et arutas tunniajalises kõnes Zelenskiga Venemaa ja Ukraina nõudmisi ja vajadusi rahulepingu sõlmimiseks.

"Suur osa vestluseset põhines eile [Venemaa] president Putiniga peetud telefonikõnel, et viia nii Venemaa kui ka Ukraina nende taotluste ja vajaduste suhtes vastavusse," kirjutas Trump sotsiaalmeedias.

"Oleme väga õigel teel," lisas Trump.

Zelenski ütles, et kõne Trumpiga oli väga sisukas ja otsekohene. Samuti kinnitas ta kõnes Ukraina valmisolekut peatada löögid Venemaa energiataristu vastu.

"Üks esimesi samme sõja täieliku lõpetamise suunas võiks olla energia- ja muu tsiviiltaristu ründamise lõpetamine. Ma toetasin seda sammu ja Ukraina kinnitas, et oleme valmis seda ellu viima," lausus Zelenski.

Zelenski rääkis, et Trump andis talle ülevaate teisipäevasest kõnest Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, mille järel Moskva teatas, et andis käsu löögid Ukraina energiataristu pihta peatada. Ukraina ametnikud ütlesid aga kolmapäeval, et Venemaa ründas Ukraina raudteetaristut.

Zelenski lisas, et kõne käigus arutati ka võimalust tugevdada Ukraina õhutõrjet, mis sõltub suuresti liitlaste tarnetest.

"Rääkisime olukorrast Kurski oblastis, puudutasime sõjavangide vabastamist ja Venemaa vägede poolt võetud Ukraina laste tagasisaatmise küsimust," sõnas Zelenski.

"Andsime oma meeskondadele korralduse lahendada osalise relvarahu rakendamise ja laiendamisega seotud tehnilised probleemid. Ukraina ja Ameerika meeskonnad on valmis lähipäevil Saudi Araabias kohtuma, et jätkata sammude koordineerimist rahu suunas," lisas Zelenski.

Tegemist oli kahe presidendi esimese omavahelise vestlusega pärast veebruari lõpus Ovaalkabinetis toimunud koosolekut, mis lõppes sõnelusega.

Päev varem pidas Trump pidas telefonivestluse Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga ning Kremli teatel nõustus Putin ettepanekuga, mille raames Venemaa lõpetab 30 päevaks Ukraina energiarajatiste ründamise.

Vaatamata kokkuleppest jätkusid rünnakud Ukraina tsiviiltaristu vastu.

Trump käis välja idee Ukraina elektrijaamade USA omandusse võtmiseks

President Donald Trump on tõstatanud võimaluse, et Ühendriigid võtavad Ukraina elektrijaamad enda omandisse, teatas kolmapäeval Valge Maja, kui jätkusid jõupingutused Ukrainas käiva sõja lõpetamiseks.

"Nende tehaste kuulumine Ühendriikidele oleks selle infrastruktuuri parim kaitse ja toetus Ukraina energiataristule," ütles Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt paar tundi pärast Trumpi kõnet Ukraina kolleegi Volodõmõr Zelenskiga.