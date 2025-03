Terras: ministri peamine väljakutse on poliitikakujundamine

Regionaal- ja põllumajandusministri kandidaat Hendrik Johannes Terras (E200) rääkis "Vikerhommikule", et kuigi on ka maaelu lähedalt näinud, on ministriameti peamised väljakutsed siiski administratiivjuhtimine ja poliitikakujundamine.

Vastuseks saatejuhtide küsimusele, milline on tulevase regionaal- ja põllumajandusministri kokkupuude maatööga, rääkis Terras, et tema vanaisa on teist põlve veterinaararst ning on temal noorena abiks käinud.

"Olen veetnud mitmeid suvesid, kus olen käinud tema töövarjuks, abiliseks. Olen näiteks osalenud ühel lehma poegimisel, mis läks ka võrdlemisi keeruliselt. Oli kinni, lõpuks, kui jalad kätte saadi, tõmmati vasikas välja, õnneks jäid lehm ja vasikas terveks. Olen elus sadu tunde ladunud puuriitasid. Ehk siis valdkond ja töö ei ole mulle võõras. Küll aga arvan ma seda, et ministriameti peamised väljakutsed on administratiivjuhtimine ja poliitikakujundamine. Poliitikakujundamisega olen kaks aastat tegelenud, ma arvan, et see on see, kuhu pingutus panna. Taustsüsteem kindlasti toetab seda, aga sinna tuleb fookus seada ja see on see, mis on ministriameti peamine väljakutse," rääkis ta.

Ääremaastumise vastu võitlemisel märkis Terras, et ka riikliku julgeoleku seisukohast on väga oluline, et igas Eestimaa piirkonnas elaksid inimesed.

"Regionaalarengu kontekstis tuleb kindlasti võtta eesmärgiks see, et esiteks inimestel oleks võimalik võimalikult lihtsalt liikuda. Meil on kavas terviklik ühistranspordisüsteem tagada. Investeeringud tuleb tuua erinevatesse piirkondadesse ka Harjumaast väljaspool," rääkis ta.

Terrase sõnul on tal ametisse astudes oluline saada ette väga lai pilt valdkonnas toimuvast ning plaanib võimalikult kiiresti kohtuda nii ministeeriumis ja allasutustest töötavate inimeste kui ka sektoriga kokkupuutuvate huvirühmadega, et saada sisendit koalitsioonileppe regionaal- ja põllumajanduspoliitika peatükki.

Terrast nähti uue valitsuse moodustamisel ka võimaliku siseministrikandidaadina. Tema sõnul on valitsuse vahetumise perioodil palju spekulatsioone, mis ongi vaid spekulatsioonid ning temale pakkus erakonna juht Kristina Kallas regionaal- ja põllumajandusministri kohta, mille ka vastu võttis.

Viimastel valimistel parlamenti pääsedes rõhutas Terras ka kliimaseaduse olulisust, mille menetlemise sellisel kujul plaanib uus valitsus lõpetada.

"Kliimamuutus on vankumatu tõde, see seisab meil ees. Küll aga kriiside ajal tuleb sellega ümber käia vastutustundlikult. Kõige tähtsam on tagada Eesti inimestele, et nad tunneksid end turvaliselt igas Eesti otsas ja et neil oleks toit laual. See ei tähenda, et me seda eesmärki ei peaks püüdma, kindlasti mõjutab see palju ka põllumajanduspoliitikat – nagu kuulsime, sajandi lõpuks tõuseb hoovihmade hulk Eestis 19 protsenti, mis mõjutab ka põllumajandust palju. Me ei saa seda eitada, peame liikuma selles suunas, et tehnoloogia innovatsiooniga käime käsikäes sellega, et liigume rohelisema ettevõtluse poole. Tagame keskkonna, kus meil on võimalik seda kasutada," lausus Terras.

Ka energeetikas on rohelise energia tootmine valitsuse prioriteet, rääkis Terras. "Eesti kõige parem võimalus on roheline energia. Maailm on sinnapoole pöördumas, kindlasti tuleb seda teha vastutustundlikult, me ei saa seada ennast nõrgemasse positsiooni võrreldes ülejäänud maailma riikidega majanduse konkurentsivõime osas."