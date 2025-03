Töötukassa uueks juhiks saab Gert Tiivas

Töötukassa nõukogu esimees Aaro Lode ütles, et konkurss juhatuse esimehe kohale oli tugev, kokku kandideeris 50 inimest.

"Gerdi puhul said määravaks tema tugevad teadmised majanduses ja suur rahvusvaheline töökogemus. Nõukogu on arvamusel, et Gert Tiivas suudab seista töötukassa huvide eest, arendab töötukassat ja on hea partner nii töötajatele, tööandjatele kui valitsusele," lisas Lode.

Tiivas märkis, et töötukassa juhtimine on vastutusrikas ülesanne, sest töötukassa roll ühiskonnas on suur.

"Töötukassa on oma ülesannetega hästi toime tulnud. Oluline on, et töötukassa oleks hästi toimiv ka tulevikus, teenused kvaliteetsed, mõjusad ja vajalikud," sõnas järgmine töötukassa juhatuse esimees.

Tiivas on õppinud USA ülikoolides, omandanud majanduse ja rahvusvaheliste suhete magistrikraadi George Washingtoni ülikoolis ja majanduse bakalaureusekraadi Bentley ülikoolis.

Töötukassa senine juht Meelis Paavel teatas eelmise aasta lõpus, et ei soovi lepingu lõppedes uuesti juhatuse esimeheks kandideerida.

Uue juhatuse esimehe volitused hakkavad kehtima 21. aprillil ja volitused kehtivad viis aastat.