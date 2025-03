Kanada peaminister kuulutas välja ennetähtaegsed valimised

60-aastane endine keskpankur Carney astus 14. märtsil peaministri ametisse. Uus liberaalide liider võttis ameti üle Justin Trudeau'lt, kes teatas oma tagasiastumisest jaanuaris pärast peaaegu kümneaastast võimulolekut, kuna tema toetus oli viimasel aastal oluliselt langenud.

Carney astus ametisse ajal, mil USA president Donald Trump on kehtestanud Kanadale rängad imporditollid ja ärritab pidevalt naaberriiki juttudega selle võtmisest USA 51. osariigiks.

Küsitlused ennustavad tasavägist valimisvõitlust. Valimistel võtavad mõõtu Carney juhitud liberaalid ja Pierre Poilievre'i juhitud konservatiivid. Tegemist on kahe erineva kandidaadiga, vahendas The Wall Street Journal.

Carney on endine Goldman Sachsi investeerimispankur, kes jõudis juhtida nii Kanada kui ka Inglise keskpanka. 45-aastane Poilievre on olnud kaks aastakümmet Kanada parlamendis ning kriitikud leiavad, et ta tegeleb populismiga.

Poilievre kritiseerib teravalt valitsuse keskkonna- ja immigratsioonipoliitikat ning lubab, et seab esikohale Kanada huvid.

Carney ise teatas, et tema valitsus vajab tugevat ja selget mandaati. Ta üritab nüüd tõmmata võrdusmärki Trumpi ja Poilievre'i vahele.

Hiljuti sõitis Carney Londonisse ning Pariisi ja teatas, et Kanada on liiga sõltuv USA-st ning peab oma kaubandus- ja julgeolekusuhteid mitmekesistama. Ta ütles, et ei kohtu enne Trumpiga, kui viimane tunnustab avalikult Kanada suveräänsust.

Carney üritab näidata, et on ettevõtjasõbralik poliitik ning tühistas kaks Trudeau ajastu maksu. Need on tarbijate süsinikumaks ning kapitalikasumi maks, mis ettevõtete teatel takistab investeeringute tegemist.

Trump ise väitis hiljuti, et soovib pigem liberaalide võitu, kuna nendega on tal lihtsam asju ajada. Poilievre üritas seejärel Trumpi juttu kohe enda kasuks pöörata. Ta käis välja Kanada esmajärjekorras (Canada First) poliitika ning lubas Trumpi survele otsustavalt vastu seista.