Prantsusmaa parempopulistide liidrid teevad visiidi Iisraeli

Marine Le Peni perekond on varem maadelnud tõsiste antisemitismi süüdistustega, kuid tema õetütar Marion Marechal sõidab sel nädalal Iisraeli. Populistid üritavad mineviku taagast vabaneda, Marechaliga sõidab Iisraeli veel ka Le Peni kodupartei liider Jordan Bardella.

Bardella on Marine Le Peni kontrollitud partei Rassemblement National (RN) juht. Marechal on Jean-Marie Le Peni lapselaps, kuid läks enne 2022. aasta presidendivalimisi oma tädiga riidu. Ta jätkas seejärel parempopulistliku poliitika ajamist ning on praegu Euroopa Parlamendi saadik.

Marine Le Pen läks ka oma isaga riidu, viimane asutas Rahvusrinde 1972. aastal ja juhtis parteid kuni 2011. aastani. Jean-Marie Le Pen visati lõpuks parteist välja, kuna jätkas antisemiitlike avalduste tegemist.

Marine Le Pen üritab nüüd RN-i distantseerida oma isa tihti rassistlikuks ning antisemiitlikuks peetud taustast.

Bardella ja Marechal sõidavad neljapäeval Iisraeli, et osaleda konverentsil, mis võitleb antisemitismi vastu. Nende kavandatav visiit on pälvinud Prantsusmaal suurt tähelepanu, riigis elab Euroopa suurim juudi kogukond.

Bardella näol on tegemist esimese RN-i liidriga, kes teeb ametliku visiidi Iisraeli. Marechal on esimene Le Peni perekonna liige, kes teeb visiidi Iisraeli.

RN on pärast 7. oktoobri rünnakut toetanud häälekalt Iisraeli. Partei väidab, et nende karm rändepoliitika kaitseks ka kohalikku juudi kogukonda. Iisraeli külastavad veel ka teised tuntud Euroopa populistid, nagu Geert Wilders.

Parempopulistide visiit Iisraeli saab kriitikat nii USA-s kui ka Euroopas. Prantsuse filosoof Bernard-Henri Lévy ja rühmituse Anti-Defamation League (ADL) tegevjuht Jonathan A. Greenblatt teatasid, et ei kavatse konverentsil osaleda.

Le Peni ennast siiski konverentsile ei kutsutud.

"Nimi Le Pen võib Iisraeli rahvale, osale selle avalikust arvamusest, ikka veel hirmutav olla," ütles anonüümseks jäänud RN-i parlamendisaadik väljaandele Politico.