Keldo: tulevikus võiks ettevõtjal olla vaid ühe aruande esitamise kohustus

Lisaks riigikaitsele on koalitsioonilepingu üks põhiteemasid majandus. Keldo nentis, et väga palju olulisi algatusi on sellest tulenevalt majandusministri vedada.

Eesti konkurentsivõime parandamise algatustest tõi Keldo näiteks viimati valitsuskabinetti viidud suurinvesteeringute toetusmeetme.

Investeerimiskeskkonda nähakse aina riskantsemana. Saatejuht tõi näiteks uudise nädala algusest, kus kaasfinantseerimist lubanud pank loobus viimasel hetkel Joakim Heleniuse plaanitud põllumajandusettevõtte ostu rahastamisest suurte riskide tõttu.

"Mis seal salata, täismahuline sõda Ukrainas on kogu Euroopa investeerimiskliimat mõjutanud. Sellepärast me ka neid otsuseid teeme, me paneme järgmisest aastast vähemalt viis protsenti kaitsesse," rääkis Keldo.

"Kui ettevõtted mõtlevad, kas teha täiendavaid investeeringuid, investorid mõtlevad, kas sinna investeerida, on ülioluline anda kindlustunnet," sõnas ta.

Keldo sõnul on võtnud majandusministeerium ambitsiooni, et tulevikus võiks olla kohustus esitada ettevõttel üks aruanne.

"Oleme analüüsinud kolme kõige suuremat aruannet, milleks on majandusaasta aruanne, käibedeklaratsioon ja sotsiaal- ja tulumaksudeklaratsioon. Kui need oleks standardiseeritud, automaatsed, siis viie aastaga ettevõtjad hoiaks kokku 132 miljonit eurot," kirjeldas minister.

Keldo sõnul see sisuliselt väga palju seaduste muutmist ei eelda. "Mida see eeldab ja mille otsuse me oleme teinud, et 22 riiklikku allasutust oma andmeväljad standardiseeriks, kuidas nad andmeid koguvad, kuidas nad andmeid esitlevad," rääkis ta.

"Kõige banaalsem näide, mida ettevõtjad ütlevad, et maksu- ja tolliamet teab senditäpsusega, palju ma palka maksan. Mõne kuu pärast statistikaamet küsib, palun andke oma palgaandmed," lausus Keldo ja lisas, et ministeerium on käivitanud katseprojekti kahe raamatupidamistarkvaraga, kuidas maksu- ja tolliameti ja statistikaameti andmeid standardiseerida.

Keldo sõnul võtab see kaks aastat aega. "Eesmärk on üliambitsioonikas, üks aruandlus, kõik andmed oleks standardiseeritud. See on väga konkreetne aruandluse vähendamine."

Kõige lihtsam võrdlus plaanitavale muudatusele oleks Keldo sõnul eraisiku tuludeklaratsiooni esitamine, kus on suurem osa andmetest eeltäidetud.