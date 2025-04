Valitsuspartnerite sõnul on koalitsioonilepingu kõnelustel eriarvamusi

Rahanduse raam neil koalitsioonikõnelustel on karm, ütles rahandusminister Jürgen Ligi (RE). Valdkonna tähtsaimad punktid on kaitsekulude tõus viie protsendini sisemajanduse kogutoodangust (SKT), pisut avaramad eelarvereeglid ja maksuleevendused.

"Ei tule enam sellist nullist alates erimaksu, mida koalitsioon eelmisel aastal planeeris. Ei tule ka ettevõtete eraldi maksustamist. Küll aga tuleb regulaarne ja mitte ajutine käibe- ja tulumaks. Käibemaks oli ka enne kokkulepitud leppes, nüüd tuleb siis selle erimaksu ja teise erimaksu asemel natuke kõrgem tulumaks, aga mitte nullist alates. Nii et üldiselt koos maksuküüru kaotamisega järgmisel aastal saab majandus ja kodanik leevenduse nendest läbirääkimistest. Eelarve paraku mitte," rääkis Ligi.

Valdkondadeüleselt minnakse vähendama halduskoormust ja bürokraatiat. Esimese ülesande saab majandusministeerium auditi tegemisega.

"Meie kokkulepe ongi see, et majandusministeerium peab üle vaatama kõik – tegema auditi, milliseid konkreetseid aruandeid tarvis on ja seejärel oluliselt vähendama aruandlust. Ja teine asi on loomulikult see, et me peame lõppude lõpuks jõudma andmepõhisele aruandlusele ehk siis ettevõtja esitab andmeid üks kord," selgitas riigikogu Eesti 200 saadik Marek Reinaas.

Haridusvaldkonnas on paigas kaks suurt teemat, millega jätkatakse – eestikeelsele õppele üleminek jätkub nii nagu kavandatud ning jõus on kutsehariduse reform.

"Kutsehariduse reformiga minnakse edasi. Seal on küll rahastust vaja juurde leida. Nüüd arutelud ootavad meid ees näiteks kõrghariduse rahastamise küsimuses, õpetajate karjäärimudeli rakendamise küsimuses ja selleks on vaja ka huvirühmad ära kuulata," ütles haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200).

Koalitsioonipartnerid ütlevad, et päris igal teemal ühesugust arusaamist ei ole. Kuigi igas töörühmas on rahandusteemadel vastutav liige, võib siin üksmeeles veel mõrasid tekkida.

"Ei tea veel, kuidas pärast. Kui ikkagi väga palju toredaid ideid tekib, siis on alati võimalus, et minnakse veel tülli ja ei tajuta, et kogu fookus läheb praegu ikkagi julgeolekuprobleemile, mis on teravnenud viimastel kuudel rahvusvaheliselt, ja kõik teised peavad tagasi tõmbama," rääkis Ligi.